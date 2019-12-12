Ждем строителей и металлургов: каких иностранцев власти хотят видеть в России

Правительство достаточно сильно сократило квоты на иностранных работников. В 2020 году предполагается выдать 104 993 разрешения на работу, что на 27% с лишним меньше, чем в 2019-м. Большая часть квот — 96,5% - для квалифицированных иностранцев.

В прошлом году квоты тоже урезались. И за последние пять лет уменьшились почти вдвое.

Потребность в специалистах, которые к нам приезжают по визе и которым нужно разрешение на работу в России, определяется, исходя из заявок регионов. Которые в свою очередь исходят из ситуации на местном рынке труда, каких-то масштабных местных проектов и так далее. Надо ли понимать, что более востребованными стали сами россияне? Или работников в принципе стало нужно меньше?

- Снижение квот связано с двумя обстоятельствами. Первое — слабая динамика экономики, появляется не так много рабочих мест. Второе — повышение пенсионного возраста, в связи с чем у нас стало гораздо больше рабочей силы, в том числе квалифицированной, - пояснил «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - А кроме того, речь не идет о мигрантах из стран СНГ. Они к нам приезжают без квоты.

Тут надо иметь в виду важный момент. Те многочисленные «гости из Средней Азии», которых мы чаще всего видим кладущими асфальт или убирающими снег на улицах наших городов, - это не про квоты. Квоты нужны для работников из стран, с которыми у нас визовый режим, а граждане из большей части бывших братских республик могут к нам приехать без визы. Как правило, они либо покупают патент, либо вообще работают нелегально - оформляют только регистрацию, типа приехали в гости.

В постановлении правительства о квотах на 2020 год привлекает внимание еще вот что. Большая часть квот выделена для двух сфер: горные, строительно-монтажные, строительно-ремонтные работы (почти 30 тысяч квот), металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность (11,5 тысяч). А куда свои специалисты в этих сферах подевались?

- Мы пытаемся развивать технологии добычи полезных ископаемых, связанных с нефтянкой. Что особенно важно в условиях санкций. Квалификации наших специалистов здесь сейчас недостаточно, поэтому приглашаются работники из-за рубежа, - объясняет Александр Сафонов. - То же и с металлургией. Речь идет о реновации отрасли, внедрении современных технологий металлообработки. То же и с машиностроением — в частности, мы сейчас очень активно пытаемся свое судостроение развивать. Приглашаются, соответственно, профессионалы из Южной Кореи — если речь идет о судостроении и машиностроении. Или, например, из Норвегии, Великобритании, Франции — если о технологиях добычи.

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