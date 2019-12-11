Диана Куваева: В прошлое уйдут те, кто не готов меняться

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Команду из Екатеринбурга представляет учитель начальных классов 137-й школы Диана Куваева, которая, кстати, дополнительно преподает журналистику ребятам из 5 - 11 классов.

- Диана, как вы пришли к профессии учителя?

- Я родилась в Камышловском районе, потом переехала в Екатеринбург. Училась в педагогическом колледже. Не сразу смогла определиться, куда идти дальше. Но «помогли» мои дети, сын и дочь, когда понадобилось устроить их в детский сад. Раньше была такая система, что если мама работает в системе дошкольного образования, то ребенка легче устроить в садик. Поэтому я и пошла работать в детский сад. 15 лет была музыкальным руководителем и психологом. Перейти на работу в школу решила, когда мои дети, уже учась в школе, сказали, что им там неинтересно. «Да ведь в школе столько всего интересного!» - воскликнула я и, убеждая их, поняла, что хочу работать в школе.

- Интересный поворот…

- Так четыре года назад я стала учителем начальных классов. А с ребятами постарше я занимаюсь дополнительным образованием. Мы с ними создаем мультимедийные проекты. Например, сделали с шестиклассниками лонгрид (большая мультимедийная статья в интернете, наполненная фотографиями, видео и инфографикой. - Прим. Авт.) о недостаточном освещении поселка. Выявив и описав проблему, мы с нашим материалом до местной администрации дошли. Были приняты меры. В процессе мы обучились фото- и видеосъемке, научились создавать страницы на сайтах, писать журналисткие тексты, создавать медиаконтент.

- Почему вы решили участвовать в конкурсе «Учитель будущего»?

- Переходя из садика в школу, в другую систему образования, начиная все с нуля, достигая при этом высоких результатов, ты познаешь новое. Для меня это важно - чтобы был драйв, новые грани, новые знакомства, возможность взглянуть на известные вещи другими глазами. Понимаете, учитель не может быть интересным, если ему самому неинтересно. Да и потом, я много лет вожу педагогов и детей на различные конкурсы. В этот раз хочу сама поучаствовать - задействовать во время конкурса те ресурсы, которые много лет копила.

- Как, по вашему мнению, изменится профессия учителя в будущем?

- Пожалуй, в прошлое уйдут учителя ригидные, то есть те, кто не готов меняться. Система образования сейчас переживает всплеск всевозможных инноваций и технологий. Нам постоянно надо быть «на гребне волны». И успешны всегда будут только те, кто учится жить по-новому, кто не боится ошибиться… Сама система образования стала другой.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.