Могила поэта-фронтовика развалилась в канун его 95-летия

Кто не знает песню "Тише, люди, ради бога, тише. Голуби целуются на крыше". Она стала почти народной и сегодня вряд ли кто впомнит, что у песни есть автор, она написана на стихи поэта-фронтовика Николая Старшинова. 5 декабря ему исполнилось бы 95 лет. У него была трудная и большая жизнь. Он ушел на фронт добровольцем, из девятого класса. Получил адские ранения в ноги, мучавшие его всю жизнь.

Когда, нарушив забытьё,

Орудия заголосили,

Никто не крикнул «За Россию!..»,

А шли и гибли за неё, - писал он.

До конца дней Николай Старшинов занимался продвижением поэзии: возглавляя единственный в стране поэтический альманах "Поэзия", в который отбирал лучшие стихи со всей страны.

Кстати, первой женой Николая Старшинова была Юлия Друнина, поэтесса сложной судьбы, чей добровольный уход из жизни очень подкосил уже бывшего (на тот момент) мужа.

Многие современные поэты были благодарны Старшинову. Ведь именно он дал им "путевку в жизнь".

По случаю юбилея, сегодня в Центральном Доме Литераторов даже запланировали праздничный концерт. Но то ли никто из официальных лиц не дошел до Троекуровского кладбища, то ли не посчитали нужным проведать захоронение фронтовика. А между тем, оно выглядит так, будто в него попала бомба: упавшее надгробие, просевшая земля могилы, сгруженный в кучу мраморный бордюр.

- Еще 9 мая этого года я приезжал на кладбище, чтобы положить цветы на могилу Николая Старшинова, - рассказал тюменский поэт Виктор Мурзин. - Тогда, в мае, я увидел, что могила разворочена. Видимо, год назад родственники хоронили здесь вдову Старшинова и так и не удосужились поправить то, что уронили.

На данный момент ничего не изменилось. Фото: Виктор МУРЗИН

Ничего не изменилось и ко дню 95-летия поэта. Кроме того, что "стало еще хуже": с памятника полностью сошла краска, а плита, на приобретение которой, кстати, сбрасывались ученики Старшинова, еще больше покосилась.

- С трудом я выровнял плиту, чтобы положить на неё цветы. Испачкал при этом в грязи и куртку, - написал в своем фейсбуке Виктор Мурзин. - Нельзя же так! Стыдно же!..

Поэт бросил клич в сети с призывом "сложиться хотя бы по несколько сотен рублей и поправить памятник Николаю Константиновичу Старшинову".

Звонок депутату Госдумы

Вспомнив о том, что когда-то Старшинов работал редактором поэзии журнала "Юность", мы позвонили главному редактору журнала и депутату Госдумы Сергею Шаргунову. К нашему удивлению, Сергей отрагировал мгновенно:

- Сколько нужно денег, чтобы привести могилу в надлежащий вид? Вы можете узнать?

- Сергей, вы готовы принять участие в восстановлении могилы Старшинова?

- Если захоронение выглядит так, как на фотографии, то нужно предпринять все возможное, чтобы привести могилу прекрасного поэта в достойный вид. Давайте, объединим усилия. Вы как журналисты узнаете о состоянии могилы, я же сделаю все, что от меня требуется, чтобы восстановить захоронение. Старшинов прекрасный поэт, он работал в журнале "Юность", его воспоминания очень помогли мне, когда я работал над биографией Валентина Катаева.

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