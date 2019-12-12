Голливуд будет наш: Ходченкова нагадючила в «Росомахе», а Снигирь взяли в «Молодого папу»

В свое время наши мэтры кино - Владимир Машков, Александр Балуев, Константин Хабенский - пробовали себя в Голливуде, но закрепиться там у них не очень-то получилось. Тем временем американскую фабрику звезд штурмует молодая российская кинопоросль.

Юрий Колокольников

В России о Юрие Колокольникове, несмотря на богатую фильмографию, всерьез заговорили только после роли Стира, предводителя одичалых, в четвертом сезоне американской саги «Игра престолов». Все были в шоке: как так, у нас актер и главных ролей-то толком не играл, а тут сразу в один из самых популярных проектов мира! Высокий, фактурный, с выразительным черепом и взглядом, Колокольников не только идеально вписался в горное племя фэнтези-сериала, но и другим режиссерам приглянулся. Его взяли в популярный шпионский сериал «Американцы» (2013), потом в боевик «Перевозчик: Наследие» (2015), затем в «Телохранителя киллера» (2017) и «Хантер Киллер» (2018). Теперь Колокольников снимается у самых крутых голливудских актеров - у Майкла Бэя в боевике «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнолдсом и Дэйвом Франко, а еще создатель «Интерстеллара» Кристофер Нолан утвердил Юрия на роль в триллере «Довод» с Робертом Паттинсоном.

В России о Юрие Колокольникове, несмотря на богатую фильмографию, всерьез заговорили только после роли Стира

Григорий Добрыгин

Фактурный российский актер, больше похожий на покорителя севера или завсегдатая Грушинского фестиваля, тоже оказался интересен Голливуду. Правда, не сразу. Сначала он блеснул в российской драме «Как я провел этим летом» (2010), работу отметили «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля, после чего Добрыгин получил предложение из Германии - в ленте «Четвертая власть» (2011) актер сыграл Анатолия, брата главной героини.

Четвертая власть (2012) трейлер.

И вот уже после окна в Европу он шагнул в Голливуд. В 2014 году Григорий сыграл главную роль русско-чеченского иммигранта со смешным именем Иса Карпов в американском боевике «Самый опасный человек», где партнерами актера стали, к примеру, Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Робин Райт («Карточный домик»). Работа Добрыгина так понравилась американцам, что его пригласили сыграть еще в двух картинах: «Черное море» (2014) с Джудом Лоу (там же снялся и Константин Хабенский) и «Такой же предатель, как и мы» (2015) с Эваном Макгрегором.

Добрыгин (справа) с Джудом Лоу (сцена из фильма «Черное море», 2014)

Александр Петров

Вездесущий Петров, выпускающий в России по десятку фильмов в год, в интервью Юрию Дудю признавался, что нацелен на «Оскар». Без шуток. И первым на посыл актера откликнулся француз Люк Бессон, позвавший Сашу в экшн-триллер «Анна» (2019). Петров сыграл Петра - бандита, наркомана и парня главной героини, которого вскоре убивают. А почему нет? Наш актер так старался стать своим, что даже вел с Бессоном разговоры за жизнь. «Когда я приехал туда в первый раз, прямо обалдел, - сказал Петров. - Все работает как швейцарские часы, на площадке присутствует четыре-пять человек, больше никого не пускают. Люк мне сказал: обязательно учить язык и верить в себя. Он считает, что в русском менталитете есть такая черта: не верить до конца в то, что происходит. «В вас нет этой American dream, когда «у меня все получится, это мое, я это заберу». Я не верил, что буду сниматься в этом фильме. Но теперь потихоньку начал менять это в себе». Пока предложений из США актеру не поступало.

Петров сыграл Петра - бандита, наркомана и парня главной героини, которого вскоре убивают

Светлана Ходченкова

Еще одна русская актриса, красота которой оказалась востребованной в США. Дебютировала Светлана Ходченкова в детективе «Шпион, выйди вон!» (2011) с Гэри Олдменом и Колином Фертом. Картина получила три «Оскара», а Светлана пробыла на экране добрых пять минут - в роли Ирины, обманутой русской женщины, влюбившейся в британского секретного агента в Турции - потом ее героиню прибили.

Шпион, Выйди Вон! Официальный Трейлер .

Ходченкова уверяет, что никакого языкового барьера на съемках не было, более того - режиссер Томас Альфредсон попенял актрисе на слишком чистый (!) английский и просил дать чуть больше русского акцента. Несмотря на микроэпизод, следующей работой Светланы в Голливуде стала довольно крупная роль в картине «Росомаха: Бессмертный» (2013). Блондинка в роскошном обтягивающем изумрудном платье сыграла эффектную Гадюку - главного антагониста Росомахи, и явила все свои таланты. Но больше ролей в американских картинах не получала.

Росомаха: Бессмертный трейлер.

Юлия Снигирь

У этой актрисы есть все для работы в Голливуде: роскошная внешность, талант и, главное, свободное владение английским, ведь по специальности Юлия как раз преподаватель иностранных языков. И как никто понимает важность этого аспекта при приеме на работу за океаном. «Одно дело говорить по-английски так, чтобы тебя понимали, а другое - погрузиться в чужеродную языковую среду, - признает актриса. - Это очень тяжело. Для меня это еще один вызов: я должна не только думать о профессии, я должна моментально все схватывать. А все говорят по-разному, с разными акцентами, группа ведь интернациональная». Родившаяся в городе Донской Тульской области Юлия начала с места в карьер: первой ее работой в США стал «Крепкий орешек»! В пятой части франшизы («Хороший день, чтобы умереть», 2013) Снигирь сыграла вместе с легендарным Брюсом Уиллисом. «Я внешне никак не готовилась к пробам, - рассказывала Снигирь. - Надела простенькую юбочку с кофточкой, убрала волосы в пучок, чуточку подкрасилась». Актриса так поверила в себя, что переехала в Америку, но взлета не случилось. Следующей работой Юли стал проходной триллер «Отмороженные» (2014), где актрисе досталась роль Алисы, спасшей американского механика от злых русских. Фильм даже не вышел в прокат.

В Америке Юля дебютировала в пятой части «Крепкого орешка» (2013).В Америке Юля дебютировала в пятой части «Крепкого орешка» (2013

Зато в январе 2020 года выходит суперожидаемый сериал HBO «Новый папа» - продолжение «Молодого папы» - и вот там у Снигирь центральная роль в одной из серий: она сыграла жену врача папы Пия XIII. Итальянский режиссер проекта Паоло Соррентино восхитился красотой актрисы и снял ее в ракурсе, подобном лику Скорбящей Богоматери на иконе.

Новый Папа трейлер.

Данила Козловский

4 декабря на американском телеканале History выходит шестой, финальный сезон сериала «Викинги». Каждую серию проекта на разных платформах (ТВ, интернет) смотрят более 11 млн человек. В отличие от сказочной «Игры престолов», в «Викингах» много правды - сценарий опирается на средневековый скандинавский эпос о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство, там есть реальные исторические персонажи.

Будет в новых сериях и наш человек. Данила Козловский сыграл Новгородского и Киевского князя Олега - именно его мы знаем под прозвищем Вещий. Этот легендарный правитель перенес столицу в Киев и был воспет Пушкиным. Даниле не привыкать: длинные волосы, борода, доспехи и оружие он примерял еще в российском фильме «Викинг» (2016). Там актер сыграл другого князя - Владимира Святославовича.

Данила Козловский сыграл Новгородского и Киевского князя Олега - именно его мы знаем под прозвищем Вещий

Чуть раньше Козловский снимался в сериале BBC «МакМафия» (2018), где вместе с Алексеем Серебряковым и Марией Шукшиной воплощал русское зло. Данила сыграл ушлого выпускника Гарвардской школы бизнеса Григория Мишина, контактирующего с бандитами. А еще Козловского пытались пустить по вампирской дорожке - актер сыграл одну из главных ролей в «Академии вампиров» (2014), молодежном фэнтези-боевике, который по задумке должен был продолжить успех франшизы «Сумерки». Однако нового Роберта Паттинсона из Данилы не получилось - фильм провалился.

Викинги 6 сезон Трейлер.

СКАЗАНО!

Юлия Снигирь:

«Думаю, пришло наше время. Сейчас выросло прекрасное поколение актеров, которые знают английский, готовы к экспериментам. Я не про себя говорю - мне еще учиться и учиться. И у Голливуда нынче запрос на Россию - редкий большой фильм обходится без русского персонажа. И они наконец-то поняли, что лучший вариант - когда русского играет русский актер».

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Снигирь: Я много рассказывала Джуду Ло о русском кино…

Паоло Соррентино придумал для Юлии великолепную роль: она появляется в 7-й серии — в роли жены врача (датский артист Ульрих Томсен), под надзором которого герой Джуда Ло лежит в коме в венецианском госпитале. При первом же появлении ее героиню справедливо сравнивает с Мадонной. Русская красавица одинаково органична и в виде высокодуховной страдалицы, и в качестве стильной супермодели — когда, осыпанная бриллиантами, она совершает проход по ночному Сан-Марко (подробности)

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