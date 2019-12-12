2019-12-12T18:02:32+03:00
Звезды

«Полтора миллиона за имя нелюдя»: Яна Рудковская ищет банду, угрожающую ее сыну

Полиция возбудила уголовное дело об угрозах жизни и здоровью ребёнку Плющенко
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Яна Рудковская ищет банду, угрожающую ее сыну.Яна Рудковская ищет банду, угрожающую ее сыну.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В начале ноября Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко написали заявление на группу людей, которые терроризируют их 6-летнего сына Александра в соцсетях.

Очаровательный малыш «Гном Гномыч» (так ребёнка ласково называют родители) очень заметная фигура в соцсетях: будучи дошкольником, Саша покоряет мировые подиумы, снимается в рекламе и уже выигрывает первые турниры в фигурном катании.

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По словам адвоката звёздной семьи Александра Карабанова, неизвестные угрожали мальчику убийством и вымогали у него крупные денежные средства.

- Писали угрозы и вымогали порядка 2 миллионов рублей, -рассказал «КП» адвокат Александр Карабанов.

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Во вращении , натянутый как струна , тех у кого кружится голова -убедительная просьба не смотреть )
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- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - говорит Карабанов. -В настоящее время идёт расследование. Мы предполагаем, что это дело рук сектантов.

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Адвокат Александр Карабанов
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-Наши адвокаты вместе с полицией сейчас расследуют это дело, ищут эту шайку. А я, как и говорила ранее, готова выделить вознаграждение в размере полутора миллиона рублей за любую достоверную информацию о банде, которая угрожает моему сыну и нашей семье. Хочу, чтобы наша история была показательной, чтобы люди сто раз подумали, прежде чем писать такие непозволительные вещи маленькому ребёнку. Этих ублюдков обязательно поймают. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о наказании за угрозы в соцсетях. Так как сейчас полная безнаказанность, ублюдков обязательно поймают и они ответят по всей строгости закона. Мы прощать никого не собираемся, - сказала «КП» Яна Рудковская.

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Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера, телеведущей Яны Рудковской в свои 6 лет настоящая звезда. У малыша около 400 тысяч подписчиков в Инстаграме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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