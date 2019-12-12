«Полтора миллиона за имя нелюдя»: Яна Рудковская ищет банду, угрожающую ее сыну

В начале ноября Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко написали заявление на группу людей, которые терроризируют их 6-летнего сына Александра в соцсетях.

Очаровательный малыш «Гном Гномыч» (так ребёнка ласково называют родители) очень заметная фигура в соцсетях: будучи дошкольником, Саша покоряет мировые подиумы, снимается в рекламе и уже выигрывает первые турниры в фигурном катании.

plushenkoofficial Off to Malaga!Уже сегодня катаемся с Саней у моего друга @javierfernandezskater в Revolution on ice

По словам адвоката звёздной семьи Александра Карабанова, неизвестные угрожали мальчику убийством и вымогали у него крупные денежные средства.

- Писали угрозы и вымогали порядка 2 миллионов рублей, -рассказал «КП» адвокат Александр Карабанов.

gnomgnomych Во вращении , натянутый как струна , тех у кого кружится голова -убедительная просьба не смотреть )

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - говорит Карабанов. -В настоящее время идёт расследование. Мы предполагаем, что это дело рук сектантов.

advocate_karabanov Адвокат Александр Карабанов

-Наши адвокаты вместе с полицией сейчас расследуют это дело, ищут эту шайку. А я, как и говорила ранее, готова выделить вознаграждение в размере полутора миллиона рублей за любую достоверную информацию о банде, которая угрожает моему сыну и нашей семье. Хочу, чтобы наша история была показательной, чтобы люди сто раз подумали, прежде чем писать такие непозволительные вещи маленькому ребёнку. Этих ублюдков обязательно поймают. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о наказании за угрозы в соцсетях. Так как сейчас полная безнаказанность, ублюдков обязательно поймают и они ответят по всей строгости закона. Мы прощать никого не собираемся, - сказала «КП» Яна Рудковская.

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