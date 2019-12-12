Звонок в Мюнхен: «Такие медуслуги, как у Лужкова, стоят до 40 тысяч евро»

Дав небольшое интервью российским журналистам о подробностях смерти Юрия Лужкова в мюнхенской клинике «Гроссхадерн», его лечащий врач Карл-Вальтер Яух залёг на дно. Однако kp.ru удалось узнать у персонала больницы кое-какие подробности.

Заведение это считается элитным, сюда регулярно приезжают состоятельные выходцы из арабских стран и России. Среди персонала специально есть русскоязычные сотрудники, помогающие гостям общаться с врачами. Одна из таких медсестёр рассказала kp.ru, что в этой же клинике в числе прочих лечился и первый (и он же последний) президент СССР Михаил Горбачев.

Конечно, на таких пациентах немцы неплохо зарабатывают.

— Точную цену подобных медуслуг вам никто не скажет. Например, лечь на катетеризацию [в клинике такого класса] стоит примерно 18 тыс. евро. У Лужкова этих процедур было две, плюс меры по интенсивной помощи, исследования… Общая стоимость, я предполагаю, тысяч 25-40 евро. Он был в действительно лучших руках, — рассказала kp.ru создатель и управляющий фирмой Medical Munich (помогает русскоговорящим пациентам получать качественные медицинские услуги в ФРГ) Ирина Юдина.

И это далеко не всё — сам по себе один день пребывания в стационаре подобной клиники стоит 500-800 евро. Не считая трансферта, стоимости процедур, медикаментов и других сопутствующих услуг. Так что итоговая цена наверняка была ещё выше. Впрочем, семья Лужковых вполне могла всё это себе позволить — его жена (теперь уже, к сожалению, вдова) Елена Батурина входит в сотню самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

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