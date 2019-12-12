2019-12-12T18:52:11+03:00
Здоровье

Звонок в Мюнхен: «Такие медуслуги, как у Лужкова, стоят до 40 тысяч евро»

Второй мэр Москвы проходил лечение в той же клинике, что и первый президент СССР Михаил Горбачев
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Юрий Лужков проходил лечение в той же клинике, что и первый президент СССР Михаил ГорбачевЮрий Лужков проходил лечение в той же клинике, что и первый президент СССР Михаил ГорбачевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дав небольшое интервью российским журналистам о подробностях смерти Юрия Лужкова в мюнхенской клинике «Гроссхадерн», его лечащий врач Карл-Вальтер Яух залёг на дно. Однако kp.ru удалось узнать у персонала больницы кое-какие подробности.

Заведение это считается элитным, сюда регулярно приезжают состоятельные выходцы из арабских стран и России. Среди персонала специально есть русскоязычные сотрудники, помогающие гостям общаться с врачами. Одна из таких медсестёр рассказала kp.ru, что в этой же клинике в числе прочих лечился и первый (и он же последний) президент СССР Михаил Горбачев.

Конечно, на таких пациентах немцы неплохо зарабатывают.

— Точную цену подобных медуслуг вам никто не скажет. Например, лечь на катетеризацию [в клинике такого класса] стоит примерно 18 тыс. евро. У Лужкова этих процедур было две, плюс меры по интенсивной помощи, исследования… Общая стоимость, я предполагаю, тысяч 25-40 евро. Он был в действительно лучших руках, — рассказала kp.ru создатель и управляющий фирмой Medical Munich (помогает русскоговорящим пациентам получать качественные медицинские услуги в ФРГ) Ирина Юдина.

И это далеко не всё — сам по себе один день пребывания в стационаре подобной клиники стоит 500-800 евро. Не считая трансферта, стоимости процедур, медикаментов и других сопутствующих услуг. Так что итоговая цена наверняка была ещё выше. Впрочем, семья Лужковых вполне могла всё это себе позволить — его жена (теперь уже, к сожалению, вдова) Елена Батурина входит в сотню самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему немецкие врачи не смогли спасти Юрия Лужкова

Из-за чего могут возникнуть смертельные осложнения и каковы шансы выжить у пациентов при похожих проблемах с сердцем, «КП» рассказал опытный врач-кардиореаниматолог (подробности)

"Отпели в том храме, который он восстановил": В Москве завершилась панихида по Юрию Лужкову

С бывшим мэром пришли проститься его коллеги и друзья (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юрий Лужков: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сохранить мужское здоровье
Обычно мужчины не так трепетно относятся к своему здоровью, как женщины. Сильный пол привыкает «терпеть» и обращается к специалистам только в крайнем случае. Разберемся, что можно сделать, чтобы сохранить мужское здоровье как можно дольше
Новости 24
Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Левинталя
По подозрению в убийстве Шеремета задержали автора гимна сил Специальных Операций Украины
Путин рассказал о непрерывном процессе интерпретации Конституции
Каждая шестая российская семья стала хуже питаться
Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко
На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета
В Петрозаводске модернизируют аэропорт
Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
Россию накроет «волна холода»
Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
МРОТ увеличен до 12 130 рублей
Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную статую Рамзеса II нашли в Египте