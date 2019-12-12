Предновогодние подарки от депутатов: минимальную зарплату — поднять, курилкам в аэропортах - быть

1. МРОТ повысили

Минимальный размер оплаты труда с 1 января повысится до 12 130 рублей в месяц. Это величина прожиточного минимума по итогам второго квартала 2019 года. И на 850 рублей больше, чем было с 1 января 2019 года.

Речь идет о федеральном МРОТ. Регионы могут устанавливать свой, в зависимости от местных условий и своего местного прожиточного минимума.

Минимальный размер оплаты труда — сумма, меньше которой человеку, официально работающему полный рабочий день, у нас платить не должны. Кроме того, величина МРОТ учитывается при расчете ряда социальных пособий.

2. В аэропорты вернут курилки

Теперь перед вылетом снова можно будет покурить. Курилки в аэропортах разрешено оборудовать в зонах, где находятся пассажиры, уже прошедшие все регистрационные процедуры и досмотр (по понятным причинам выйти подымить на улицу они не могут). А также в транзитной зоне. Помещение должно быть изолированным и оборудованным вентиляцией. И быть «невидимым» для других пассажиров — расположенным так, чтобы нельзя было наблюдать за курящими.

3. Выплатил досрочно кредит — получи назад страховку

Сейчас, если заемщик расплачивается с банком досрочно, оставшуюся часть страховки, которую его обычно обязует оформить кредитор, он теряет. Поправки предполагают, что уплаченная заемщиком страховая премия за то время, когда она уже фактически не нужна, подлежит возврату.

4. Обязательную маркировку лекарств перенесут

Изначально предполагалось, что уже с 1 января на все лекарственные препараты необходимо будет наносить особую цифровую маркировку, которая позволяет отслеживать путь товара. Без этого их нельзя будет продавать. Как выяснилось, к новым правилам не все готовы — ведь для нанесения и считывания маркировки нужно специальное оборудование, а у нас в некоторых сельских аптеках и интернета-то нет. Возникли опасения, что некоторые больные в итоге в новом году могут остаться без жизненно важных для них лекарств.

Теперь сроки перенесены на полгода — до 1 июля 2020 г.

5. О льготах сообщат через госуслуги

Сейчас некоторые граждане не пользуются полагающимися им социальными льготами, поскольку попросту о них не знают. Решено с такой ситуацией бороться: в частности, с помощью портала госуслуг и единого call-центра. По новому закону, людей будут информировать о полагающихся конкретно им льготах и компенсациях — как федеральных, так и региональных. А также о порядке, месте и условиях их получения. Через портал госуслуг такую адресную информацию можно будет получать с 1 декабря 2020 года, через единый call-центр — с 1 июля 2021 года.