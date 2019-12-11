2019-12-12T18:33:28+03:00
Общество

Дмитрий Киселев: Технологии должны помогать педагогу, но не заменять его

Президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России запустила конкурс «Учитель будущего»
Лия МУРАДЬЯН
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Дмитрий Киселев, сельский учитель информатики из школы поселка Песковатский в Грязинском районе Липецкой области. Фото: Архив Д. КИСЕЛЕВАДмитрий Киселев, сельский учитель информатики из школы поселка Песковатский в Грязинском районе Липецкой области. Фото: Архив Д. КИСЕЛЕВА
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Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

В престижном конкурсе участвует Дмитрий Киселев - учитель информатики из школы поселка Песковатский в Грязинском районе Липецкой области.

- Дмитрий Сергеевич, как вы пришли к профессии?

- В профессию я пришел довольно давно, в 2003 году, когда начал вести кружок информатики. А учителем в школе стал работать с 2004 года. Мне всегда нравилось преподавать, и нравился мой предмет. Информатика была и остается прогрессивным предметом, в ней постоянно что-то меняется и появляются какие-то новшества. Я очень люблю передавать эти знания детям и не только им, поэтому продолжаю работать учителем.

- В 2010 году вы вышли в финал конкурса «Учитель года» в Липецкой области, больше не пытались участвовать?

- Тот конкурс тоже дал мне очень многое для профессионального и личностного роста. С того момента я пробовал множество социальных направлений в образовании, включая дополнительное профессиональное образование. То есть больше развивался профессионально.

- Почему вы решили участвовать в конкурсе «Учитель будущего»?

- Мне интересно все новое. К этому конкурсу был дан такой прекрасный анонс! Я увидел, что меня ждет нечто интересное, и решил, что должен испытать себя. Тем более нет никаких ограничений по возрасту и опыту работы. Еще один огромный плюс конкурса - это командная работа. Так что в ближайшее время мы соберем в нашей школе команду, которую полноценно представим на конкурсе.

- Как вы видите развитие профессии учителя в будущем?

- Никакие технологии, насколько бы они не развивались, не заменят живого общения учителя с учеником. Безусловно, есть искусственный интеллект, который, возможно, скоро будет проверять домашнее задание, есть электронные формы обучения и видеоуроки. Это все очень круто, и это надо использовать. Однако именно живое общение - это один из приоритетных признаков профессии. Технологии должны помогать учителю, но ни в коем случае не заменять его. Я уверен, что авторитет учителя в дальнейшем будет только расти.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Грушихин, начальник управления образования и науки Липецкой области:

- Идея конкурса «Учитель будущего» своевременна и актуальна. В современных условиях возрастает роль учителя как проводника и навигатора в информационном мире, умеющего выстраивать диалог с детьми. Работа по поддержке педагогических команд формирует новые компетенции учителя будущего. В Липецкой области уделяют особое внимание развитию педагогических команд: ежегодная поддержка школ, достигших наилучших значений показателей качества образования, обучение и развитие управленческих команд, участие в двух проектах Благотворительного фонда «Вклад в будущее», организация и поддержка деятельности педагогических ассоциаций и др.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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