2019-12-12T18:55:33+03:00
Политика

Почему революции не будет

Причины, по которым молодежные протесты в современной России не смогут перерасти во всенародный бунт и смену власти, просты. Это... Впрочем, все по порядку - читайте
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Причины, по которым молодежные протесты в современной России не смогут перерасти во всенародный бунт и смену власти, просты.Причины, по которым молодежные протесты в современной России не смогут перерасти во всенародный бунт и смену власти, просты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Революции в России в ближайшем будущем не будет.

Ее и не было все эти годы — хотя последние лет десять мы буквально каждый день слышим самые ужасные прогнозы.

А получается все равно как у Даниила Хармса: «Раз, два, три - ничего не произошло».

Почему нам везет - или, если угодно, что нам помогает?

Во-первых, в России мало молодежи.

Россия - это страна средних лет, страна с относительно низкой рождаемостью, а в конце ХХ века, когда появлялись на свет нынешние студенты, и вовсе катастрофической.

Позже ситуация выправилась, но все равно не имеет ничего общего с тем «демографическим навесом», который нужен для возникновения атмосферы агрессивного юношеского нетерпения, того самого, которое было в дореволюционной России, ну или в арабском мире, каким мы его увидели совсем недавно.

Во-вторых, для «больших событий» нужна не просто молодежь, но - люди вполне определенного типа.

Нужен боевой таран, состоящий из ребят, у которых ничего нет, которым нечего терять — и желательно деревенских. Если вспомнить, чьи жизни стали фундаментом киевского «дела» шесть лет назад, то мы увидим, что принципиальную роль в этой истории сыграли сельские активисты Западной Украины. Без их участия любые протесты киевских студентов и менеджеров никогда не получили бы такой кровавый масштаб.

В России нет такого протестного актива.

Те, кто мог бы его составить, - чаще всего аполитичны, а если и вовлечены в какое-то общественное действие, то уж точно не на стороне оппозиции из Высшей школы экономики.

И тут мы переходим к третьей причине нашего спокойствия.

Россия - уникальная страна для всего бывшего советского и восточноевропейского мира.

Это единственная страна, где оппозиция, критикуя чиновников, принципиально избегает любого обращения к идентичности большинства — к его национальному и религиозному самоопределению, его исторической памяти и военным победам, его представлениям о социальной справедливости и наличии во внешнем мире противников и конкурентов.

Иными словами, наша оппозиция последовательно антинациональна — и в качестве эталона она отстаивает только «глобального москвича» со стертыми корнями, зато неплохими доходами.

А это, конечно, бесперспективно.

И, наконец, еще один важный момент.

Мало иметь вокруг себя агрессивную, «гормональную» атмосферу толпы молодых людей, которым некуда деваться и хочется бурной движухи, а в руководстве - оппозиционных лидеров, успешно выступающих от лица «мистера Смита», простого человека.

Нужна еще власть, которая готова сдаваться.

Нужно то особое сочетание нерешительности, трусости, ярких, но очень непоследовательных либеральных жестов, а потом таких же непоследовательных жестов зажима и реакции, которые затем сменяются быстрым паническим отступлением, - то фирменное сочетание качеств во власти, которое делает победу революции неизбежной.

У наших чиновников огромное количество грехов и недостатков, - но, к счастью, мы не видим в их действиях этого страшного психологического набора.

А потому есть надежда, что Россия ХХI века уже не повторит век ХХ-й, и мы сможем преодолевать наши многочисленные трудности так, как это делают во всем благополучном мире - аккуратно и постепенно.

Есть надежда, что мы будем жить, а не ползать на руинах, как это было сто лет назад и тридцать лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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