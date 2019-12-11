Ольга Кабаргина: Мы все больше наставники - помогаем детям открыть нужные им двери в мир

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Воронежскую область в конкурсе представляет коллектив Борисоглебской школы № 13. Команду собрала учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6 «Б» Ольга Кабаргина.

- У меня в классе одни мальчишки, они замечательные! С учебой-то у нас все хорошо, но над дисциплиной мы еще работаем, - с улыбкой говорит педагог. Ольга решила стать учителем, еще учась в школе. Выбор профессии оказался интуитивным - очевидных образцов перед глазами не было: мама работала заведующей магазином, папа - главным инженером на заводе.

Ольга Кабаргина, учитель русского языка и литературы Борисоглебской школы № 13. Фото: Архив О. КАБАРГИНОЙ

- Мне всегда были особенно близки русский язык и литература. К тому же в школе эти предметы у меня вела замечательный педагог. Я до сих пор использую в работе методы и приемы своего мудрого наставника.

Принять участие в конкурсе «Учитель будущего» Ольгу Кабаргину побудило желание совершенствоваться, «перейти на новый уровень». Коллег, которые своими знаниями дополняли бы друг друга, удалось собрать быстро. Команда разносторонняя: учитель русского языка и литературы; английского; начальных классов и психолог.

- Вы спрашиваете, как будет развиваться профессия учителя? Система образования становится все более прогрессивной. Интерактивные методы и онлайн-уроки все прочнее входят в практику. Есть ощущение, что роль учителя все больше будет заключаться в наставничестве - более индивидуальном развитии способностей и устремлений своих учеников, чтобы научить их открывать нужные им двери, научить обучать себя.

А еще Ольга Кабаргина поведала о своей мечте.

- В мои школьные годы ученики больше прислушивались к учителям. Сейчас они активно высказывают свою позицию, и это, безусловно, хорошо. Но мне хочется, чтобы статус учителя в обществе вновь стал высоким, - сказала педагог. - Уверена, это произойдет.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области:

- Как и во всей стране, во главу угла проведения конкурса в регионе ставится поиск, развитие и поддержка перспективных, инициативных педагогических команд общеобразовательных организаций. Тех, кто обладает высоким уровнем предметных знаний, имеет и успешно применяет ключевые психолого-педагогические компетенции и надпрофессиональные навыки. В нашем регионе уже есть яркие примеры таких педагогических коллективов. Важно также, что в конкурсе могут принять участие педагоги любого возраста и стажа работы. История наставничества, несомненно, поможет в сопровождении и профессионализации молодых педагогов в едином идеологическом региональном поле.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.