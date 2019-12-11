2019-12-12T18:45:20+03:00
Общество

Ольга Кабаргина: Мы все больше наставники - помогаем детям открыть нужные им двери в мир

Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Воронежскую область в конкурсе представляет коллектив Борисоглебской школы № 13. Команду собрала учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6 «Б» Ольга Кабаргина.

- У меня в классе одни мальчишки, они замечательные! С учебой-то у нас все хорошо, но над дисциплиной мы еще работаем, - с улыбкой говорит педагог. Ольга решила стать учителем, еще учась в школе. Выбор профессии оказался интуитивным - очевидных образцов перед глазами не было: мама работала заведующей магазином, папа - главным инженером на заводе.

Ольга Кабаргина, учитель русского языка и литературы Борисоглебской школы № 13. Фото: Архив О. КАБАРГИНОЙ

Ольга Кабаргина, учитель русского языка и литературы Борисоглебской школы № 13. Фото: Архив О. КАБАРГИНОЙ

- Мне всегда были особенно близки русский язык и литература. К тому же в школе эти предметы у меня вела замечательный педагог. Я до сих пор использую в работе методы и приемы своего мудрого наставника.

Принять участие в конкурсе «Учитель будущего» Ольгу Кабаргину побудило желание совершенствоваться, «перейти на новый уровень». Коллег, которые своими знаниями дополняли бы друг друга, удалось собрать быстро. Команда разносторонняя: учитель русского языка и литературы; английского; начальных классов и психолог.

- Вы спрашиваете, как будет развиваться профессия учителя? Система образования становится все более прогрессивной. Интерактивные методы и онлайн-уроки все прочнее входят в практику. Есть ощущение, что роль учителя все больше будет заключаться в наставничестве - более индивидуальном развитии способностей и устремлений своих учеников, чтобы научить их открывать нужные им двери, научить обучать себя.

А еще Ольга Кабаргина поведала о своей мечте.

- В мои школьные годы ученики больше прислушивались к учителям. Сейчас они активно высказывают свою позицию, и это, безусловно, хорошо. Но мне хочется, чтобы статус учителя в обществе вновь стал высоким, - сказала педагог. - Уверена, это произойдет.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области:

- Как и во всей стране, во главу угла проведения конкурса в регионе ставится поиск, развитие и поддержка перспективных, инициативных педагогических команд общеобразовательных организаций. Тех, кто обладает высоким уровнем предметных знаний, имеет и успешно применяет ключевые психолого-педагогические компетенции и надпрофессиональные навыки. В нашем регионе уже есть яркие примеры таких педагогических коллективов. Важно также, что в конкурсе могут принять участие педагоги любого возраста и стажа работы. История наставничества, несомненно, поможет в сопровождении и профессионализации молодых педагогов в едином идеологическом региональном поле.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тест: насколько хорошо вас понимают дети?
Найти общий язык с детьми не всегда просто! И дело не только в разнице поколений: уметь донести свою точку зрения до ребёнка и выстроить контакт само по себе нелегко. А наладить общение с целым классом- тем более! Посмотрим, как хорошо вам удается ладить
Владимир Князьин: Наша миссия - формировать людей завтрашнего дня
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Ирина Малахова: Использую гаджеты на уроках и не боюсь этого!
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Анна Прошкина: Важно помогать ребенку стать не тобой, а собой
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Екатерина Богданова: А у нас - «Детский университет»!
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Диана Куваева: В прошлое уйдут те, кто не готов меняться
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Мария Мандрыко: Учить нужно так, чтобы знания поглощали с аппетитом
Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Новости 24
Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Левинталя
По подозрению в убийстве Шеремета задержали автора гимна сил Специальных Операций Украины
Путин рассказал о непрерывном процессе интерпретации Конституции
Каждая шестая российская семья стала хуже питаться
Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко
На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета
В Петрозаводске модернизируют аэропорт
Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
Россию накроет «волна холода»
Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
МРОТ увеличен до 12 130 рублей
Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную статую Рамзеса II нашли в Египте