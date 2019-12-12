2019-12-12T19:41:33+03:00
Недвижимость

Домой.ру: чтобы подобрать квартиру, нужен только смартфон

ДОМ.РФ запустил цифровую платформу для сделок с недвижимостью
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Портал предполагается развивать как единую цифровую платформу для всего рынка недвижимостиПортал предполагается развивать как единую цифровую платформу для всего рынка недвижимостиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ДОМ.РФ запустил бета-версию сервиса Домой.ру. С его помощью можно будет пройти все этапы покупки жилья - от поиска подходящих вариантов до заключения сделки — и на каждом этапе получить готовое решение.

Портал предполагается развивать как единую цифровую платформу для всего рынка недвижимости. Уже на старте проекта можно будет изучить каталог предложений застройщиков с информацией о квартирах в продаже и действующих ценах. Будет работать поиск квартиры по по выбранным параметрам. Также через сайт можно будет записаться на просмотр заинтересовавшей квартиры.

В дальнейшем на портале появится аналитическая информация и инструменты для проведения сделок. Потенциальный покупатель сможет увидеть статус дома, ход реализации проекта (например, на каком он этапе строительства и не является ли проблемным) и другие характеристики. А также отследить динамику продаж. В планах — и ипотечный калькулятор, который позволит выбрать жилье, ежемесячный платеж за которое был бы комфортным.

Также запланирован запуск ипотечного брокера, онлайн-регистрации сделок, в том числе с использованием счета эскроу, онлайн-сервиса взаиморасчетов между участниками сделки по покупке недвижимости.

-Мы последовательно выстроим всю цепочку сервисов клиентского пути по выбору и приобретению недвижимости. Покупатель сможет получить на Домой.ру полную информацию о выбранном объекте, направить заявку на ипотечный кредит через сервис ипотечного брокера, воспользоваться электронной регистрацией сделки и сервисами расчетов между участниками, — прокомментировал проект Руководитель сервисов по работе с недвижимостью ДОМ.РФ Сергей Вольнов.

В ближайшее время ожидается запуск мобильного приложения Домой.ру для iOS и Android. В приложении будут доступны такие настройки, как сохранение истории поиска по выбранным фильтрам, возможность добавлять понравившиеся новостройки в избранное, история просмотренных ЖК, информация о местоположении объектов социальной инфраструктуры. Ожидается, что мобильное приложение появится в App Store и Google Play до конца 2019 года.

-Сервис идет в ногу со временем, даже в какой-то степени опережает его, - считает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. - От диджитализации выигрывают все игроки рынка недвижимости, и в конечном счете – покупатели. Создание единого окна для получения всей необходимой информации по строящимся жилым комплексам и разрешительной документации, об условиях приобретения и о продавцах делает рынок недвижимости еще понятнее и прозрачнее для покупателя, а также упрощает работу девелоперов и брокеров.

-Создание онлайн-сервисов для клиентов, которые позволяют упростить выбор и покупку недвижимости – необходимый шаг для банков и застройщиков в нынешнюю эпоху. Такие сервисы действительно удобны для покупателей, особенно, если там собрана вся актуальная информация по ценам, стадии строительства и ипотечным кредитам, - говорит Рустам Арсланов, директор по продажам ГК «Гранель». - Однако, ни один сервис не может охватывать полный цикл без участия застройщика. Потому что именно он является стороной в договоре и определяет свои взаимоотношения с клиентом. Мы только приветствуем, что таких сервисов становится больше и уверены, что сервис Домой.ру станет активным участником рынка.

А коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим уверена, что проект поможет девелоперам поднять продажи:

-Участники российского рынка в последнее время занимаются активной «оцифровкой» всех технических процессов и тех, что предполагают активные перемещения по городу. В результате на рынке появился ряд эффективных и удобных цифровых сервисов по выбору квартиры, заявки на получение ипотеки, контроля хода строительства. Это создает необходимый позитивный клиентский опыт. Однако рынку не хватало примера по-настоящему комплексного решения, которое в режиме «одного окна» или «одного тапа» последовательно ведет клиента через все этапы, максимально облегчая каждый из них. Можно рассчитывать, что в течение года после запуска приложения «воронка продаж» девелоперов расширится на 5%, в том числе за счет экономически активных людей до 30 лет.

Эксперты также отмечают, что рост числа агрегаторов предложений на рынке недвижимости неминуемо приведет к изменению рынка риэлторских услуг.

- Электронная покупка жилья - это очевидный путь развития рынка недвижимости. Процесс заключения сделки на рынке недвижимости сегодня достаточно трудоёмкий для клиента. В нём много этапов, начиная от выбора и оценки объекта по многим критериям до регистрации собственности. Поэтому качественно разработанные агрегаторы предложений на рынке жилья упрощают для покупателя (и для застройщика) процесс сделки, - говорит Антон Ширяев, заместитель по продажам генерального директора компании "Сибпромстрой". -

Однако нужно отметить, что рост количества подобных систем наряду с Домкликом, ЦИАНом, Яндекс.Недвижимость неизбежно приведет к серьезному изменению рынка риэлторских услуг - их значительному сокращению или трансформации. Дом.РФ объявил, что готов делать показы жилья. Мы как компания, которая продаёт только готовое жилье, заинтересована в подобной системе и готова предложить сотрудничество Дом.РФ по предоставлению прямого доступа клиенту к просмотру квартир. И тогда сделку можно заключить за один час в любое время суток.

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