ЕР увеличила компенсации обманутым дольщикам на 13%

Депутаты Госдумы оперативно решают вопрос внесения изменений в законодательство, освобождающих от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам из компенсационного фонда долевого строительства. Буквально два дня назад, 10 декабря, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов анонсировал внесение соответствующих поправок в 217 статью Налогового кодекса, а уже 12 декабря они были приняты во втором чтении.

Необходимость скорейшего рассмотрения поправок объясняется тем, что выплаты пострадавшим от нечистоплотных застройщиков уже начались. Для того, чтобы максимально быстро принять необходимые нормы, поправки, по словам Сергея Неверова, были «погружены» в другой законопроект, который как раз готовился к процедуре второго чтения. «Она (инициатива об освобождении выплат дольщикам от НДФЛ – Прим. ред.) справедливая, поскольку люди потеряли средства, сейчас получают компенсацию этих потерянных денег, с которой еще должны заплатить 13% подоходного налога», – сказал глава думской фракции единороссов.

На сегодняшний день благодаря Фонду защиты прав граждан–участников долевого строительства часть домов будет достроена и сдана. Это будет делаться на объектах, где завершение работ является целесообразным. По безнадежным стройплощадкам будут приниматься решения о выплате обманутым дольщикам компенсаций. «Граждане получат компенсации за счет принятого в свое время нами, коллеги, механизма отчисления застройщиков средств в специальный фонд с каждого договора долевого участия», – пояснил Сергей Неверов, обращаясь к представителям всех фракций с призывом поддержать этот законопроект.

Идея освобождения компенсационных выплат дольщикам от НДФЛ была озвучена в конце ноября на XIX Съезде партии «Единая Россия». Тогда ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил свою позицию по данному вопросу. Он подчеркнул, что нужно в целом исключить ситуации, когда государство забирает часть оказываемой пострадавшим помощи в виде налога. В качестве положительного примера он привел норму, освобождающую от НДФЛ доходы пострадавших в чрезвычайных ситуациях

«Нужно продолжить работу в этом ключе. Исключать ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим, но при этом забирает 13% налога, – подчеркнул председатель «Единой России». – Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ».