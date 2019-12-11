2019-12-12T21:43:25+03:00
Общество

Юрий Лужков, Раиса Горбачева, Майя Плисецкая: Почему известные люди едут умирать в Германию

Большинству из них не смогли бы помочь нигде в мире
Алина МАКЕЕВА
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Раиса Максимовна Горбачёва в возрасте 67 лет умерла в ГерманииРаиса Максимовна Горбачёва в возрасте 67 лет умерла в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По интернету гуляет список известных персон, умерших в клиниках Германии за последние 30 лет. Мол, смотрите, сколько человек отправились в мир иной, положившись на хваленую западную медицину. Список при беглом знакомстве впечатляет, конечно. Правда, когда начинаешь разбираться, выясняется: большинству из этих людей не смогли бы помочь нигде в мире, ни за какие деньги и связи...

Горбачёва Раиса Максимовна, 67 лет. Умерла в Германии (1999 год, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия).

Супруга президента СССР заболела скоротечной формой лейкемии: 22 июля 1999 года был поставлен диагноз, а 20 сентября она скончалась. Диагноз, кстати, ей поставили российские онкологи из института гематологии РАМН, который возглавлял тогда друг семьи Горбачевых академик Андрей Воробьев. Болезнь была, что называется, по его профилю. Он и посоветовал Раисе Максимовне лететь в Германию.

Лечащий врач из немецкой клиники после смерти пациентки признавался, что шансы на благополучный исход терапии изначально были минимальными. Лечение, убивающее раковые клетки, убивает и иммунитет пациента. На этом фоне обычная простуда может стать фатальной. Что и произошло в данном случае: банальная инфекция молниеносно привела к сепсису и смерти.

Аксёненко Николай Емельянович (56 лет). Экс-министр путей сообщения, несостоявшийся преемник Ельцина умер в Германии (20 июля 2005, Мюнхен) от лейкоза - рака крови. Он уезжал на лечение и обследование буквально из-под подписки о невыезде, которую пришлось ради этого отменить - против него было возбуждено уголовное дело, подозревали в нецелевом использовании средств. За два года Аксененко сделали несколько операций, дважды пересаживали внутренние органы. В том числе костный мозг, донором которого стал его сын. Но спасти пациента врачи не смогли.

Николай Аксененко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай АксененкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Айтматов Чингиз Торекулович (79 лет). Знаменитый писатель умер в клинике города Нюрберга (Германия) 10 июня 2008. Туда его экстренно доставили из Казани: патриарх отечественной литературы приехал в этот город на съемки фильма по своему роману. Ему стало плохо. Писателя госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, начали проводить реанимационные мероприятия. Посовещавшись, медики решили, что пациента стоит транспортировать для лечения в Европу. Так через три дня, 19 мая 2008 года он оказался в клинике Нюрберга. Но почти через месяц Чингиз Айтматов все-таки умер от тяжелой формы пневмонии, как ни пытались его спасти немецкие медики.

Смеян Павел Евгеньевич (52 года). Актер, музыкант умер в Дюссельдорфе (Германия) 10 июля 2009 г. от рака поджелудочной железы. Это один из самых смертельно опасных раков. Он протекает почти бессимптомно вплоть до самой поздней стадии. И чаще всего выявляется, когда исправить уже ничего нельзя. Выживаемость при этом диагнозе крайне низкая.

Павел Смеян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел СмеянФото: GLOBAL LOOK PRESS

Бэлза Святослав Игоревич (72 года). Знаменитый музыковед умер в Мюнхене (Германии) 3 июня 2014. В немецкую клинику он поступил с раком поджелудочной железе в неоперабельной стадии.

Образцова Елена Васильевна (75 лет). Умерла в Германии 12 января 2015 г от лейкемиии - рака крови. Немецкие врачи лечили Елену Васильевну и даже сделали ей пересадку костного мозга, которая является спасительной в подобных случаях. Но организм пожилой пациентки не принял пересаженный орган, и знаменитая певица скончалась.

Плисецкая Майя Михайловна (89 лет). После распада СССР жила преимущественно в Мюнхене, где и умерла 2 мая 2015 года от обширного инфаркта.

Глаголева Вера Витальевна (61 год) Известная актриса и режиссер умерла в Германии 16 августа 2017 года, по сообщениям СМИ, от рака желудка. Сама режиссер не распространялась о своем заболевании, вплоть до последнего времени вела активные съемки, присутствовала на свадьбе дочери. Все слухи о болезни отрицала. Поэтому ее кончина стала таким шоком для окружающих. Причина смерти не объявлена до сих пор. Но если предположения верны, и это действительно рак желудка, - то его, к сожалению, чаще всего диагностируют слишком поздно. Выживаемость с таким диагнозом составляет 15 - 20 процентов.

Актриса Вера Глаголева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Вера ГлаголеваФото: Борис КУДРЯВОВ

Туровская Майя Иосифовна - известная кино- и театровед, журналист умерла 4 марта 2019 на 95-м году жизни в Мюнхене, где жила с начала девяностых годов.

Лужков Юрий Михайлович - экс-мэр Москвы скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Со слов врачей мюнхенской клиники, у их пациента обнаружилось кровотечение из коронарных артерий и произошла тампонада сердца (подробности)

Юрий Лужков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий ЛужковФото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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