2019-12-12T23:15:09+03:00
Общество

Олег Кашин: Ельцину в 90-м я бы поставил памятник. В виде плачущей женщины у Белого дома

Известный публицист объяснил «КП», почему «Ельцин-центр» - позор для страны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Знаменитое выступление Бориса Ельцина после подавления путчаЗнаменитое выступление Бориса Ельцина после подавления путчаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Нашумевшее интервью экс-главы администрации президента Валентина Юмашева и телеведущего Владимира Познера прокомментировал публицист Олег Кашин. Многие решили - в том числе и сам Юмашев - что журналист захотел по кирпичикам разнести «Ельцин-центр». Ну, а как же все было на самом деле...

— Олег, почему вы предложили разрушить «Ельцин-центр»?

— Вот удивительно — Валентин Юмашев же гуманитарий, на журфаке учился, а Катона Старшего не узнал; конечно, я перефразировал фразу про Карфаген — «Ельцин-центр должен быть разрушен», имея в виду не, упаси Боже, физический снос этого здания, а возмутительность вот такого положения вещей, конфликта интересов, когда официальную и как бы окончательную версию очень сложной и противоречивой эпохи нам преподносят не беспристрастные эксперты, а люди, прямо причастные к событиям того времени, люди, заинтересованные в том, чтобы их никто ни в чем не обвинял. Ну то есть вот давайте я вам о себе расскажу, какой я прекрасный, сколько я хорошего сделал, и пусть это для вас будет незыблемой правдой. Вы согласитесь? Вот и здесь так, совершенно порочная практика, которая — практика, а не дом, — должна быть разрушена.

— А дом?

— Вы же видели — там такая архитектура в стиле российских пенсионных фондов, что прямо очень велик соблазн сказать, что да, и дом стоит снести, он слишком уродлив для такого красивого города, как Екатеринбург. Но вообще практика учит относиться к архитектуре с холодной головой — обычно то, что не нравится современникам, умиляет потомков. У нас за эти сто лет так было и с конструктивизмом, и со сталинским ампиром, сейчас на Западе мода на советскую архитектуру брежневских лет, то есть я покупаю в Лондоне художественные альбомы, и там фотографии тех пятиэтажек, в которых я рос, смотришь и думаешь — а это же красиво. Наверное, так и с нынешним стеклопластиком будет, поэтому нет, сносить не надо, пусть Юмашев не переживает.

Борис Ельцин захватил власть, узурпировал ее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис Ельцин захватил власть, узурпировал ееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Для чего нужно было строить этот памятник 90-м?

— Самый простой ответ — чтобы вот эти по-прежнему довольно влиятельные люди, как их до сих пор называют — «семья», — получили эксклюзивную возможность навязать обществу свою версию новейшей истории. Но я не думаю, что это единственная цель. Это же не только музей с идеологической экспозицией, это такой важнейший (а вне столиц еще и беспрецедентно масштабный) общественный центр, там много всего происходит не связанного с девяностыми — лекции, спектакли, дискуссии. И когда я вижу анонс очередного фестиваля или конференции в «Ельцин-центре», я могу не глядя сказать вам, кто там будет участвовать — представители очень определенной среды, политической, медийной, академической, — люди, которых у нас называют системными либералами в диапазоне от Кудрина до Познера. Это знаете, такой Тайвань или остров Крым Василия Аксенова — вот вокруг советская власть, а на маленьком пятачке какая-то альтернативная история, в случае «Ельцин-центра» — как если бы не было никаких нулевых и десятых, а были бы вечные девяностые с поправкой на технический и прочий прогресс. То есть такая в известном смысле полезная вещь — допустим, завтра на Москву упадет метеорит, российская государственность погибнет, но где-то на Урале есть запасная ее версия, и вот они к нам прилетят и скажут — Штааааа, дорогие россияне, соскучились? Хотя вот даже в таком фантастическом пересказе это же бррр, не дай Бог.

Ельцин-центр - это позор для нас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ельцин-центр - это позор для насФото: Алексей БУЛАТОВ

— Вы знаете, что показывают в «Ельцин-центре»? Какую историю? Сильно ее перевирают?

— Я даже знаю, что у музея есть так называемый сценарий — современное музейное дело подразумевает такой жанр, — и сценарий «Ельцин-центра» писал Павел Лунгин, режиссер, конечно, выдающийся, но тоже системный либерал, политически ангажированный этой эпохой и ее интересантами — вспомним хотя бы фильм «Олигарх». Что там показывают — пустые полки, мрачную советскую реальность, якобы уничтоженную Ельциным, — это все видели, многим нравится, но даже на таком уровне это очень некрасивая ложь. Я однажды спорил на телеканале «Дождь» с одной журналисткой из того поколения и той среды — она как раз после открытия «Ельцин-центра» писала, что как это здорово, что он есть — ведь она помнит, как было до Ельцина: закрытые границы, тотальная цензура, пионерские хождения строем и песни Кобзона из репродуктора на столбе. Видимо, Ельцин сверг Сталина, ну или Брежнева, или Черненко. Такой, видите ли, победитель тоталитаризма.

— А это неправда?

— Это неправда. Борис Ельцин пришел к власти, или даже захватил власть, узурпировал ее (кто скажет, что он победил на свободных выборах президента, тем я напомню, что к моменту тех выборов он уже был первым лицом в Российской Федерации, председателем верховного совета) чуть ли не в самой свободной стране мира. Выезд из страны — насовсем или просто посмотреть, к тому времени был массовым, цензуры не было никакой. Полки да, были пустые — ну вот за полки ему спасибо, хотя это тоже бесконечный спор — была ли гайдаровщина безальтернативной, и не слишком ли велика цена, которую Россия за нее заплатила. Но в любом случае экспозицию про победу над тоталитаризмом нужно строить в другом месте — в будущем Горбачев-центре, в идеале прижизненном. А поклонники Ельцина присваивают заслуги Горбачева понятно зачем — чтобы прикрыть ими то, чем гордиться никак нельзя, будь то война в центре Москвы в 1993 году, или война на Кавказе, развязанная Ельциным, или просто месяцы безвластия, пока он лежал под капельницами. Вот да, кстати, мы тут говорим — Ельцин, Ельцин. А о каком Ельцине идет речь — о Ельцине времен аорто-коронарного шунтированая? О Ельцине, дирижировавшем оркестром в Германии? О Ельцине, у которого крепкое рукопожатие в пересказе пресс-секретаря? В той эпохе гораздо меньше Ельцина, чем положено считать. Ельцин, который стоял на танке, закончился гораздо раньше 1999 года. И вот кто должен делать честную экспозицию про него вместо Лунгина? Я бы попросил какого-нибудь западного историка или писателя, чтобы он — у нас на такое никто не способен, у всех эпоха слишком личная, — просто посидел над архивами, поговорил со свидетелями и сделал что-нибудь вроде сериала «Чернобыль» в музейном формате.

Влиятельные люди, как их до сих пор называют — «семья», — получили эксклюзивную возможность навязать обществу свою версию новейшей истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Влиятельные люди, как их до сих пор называют — «семья», — получили эксклюзивную возможность навязать обществу свою версию новейшей историиФото: Алексей БУЛАТОВ

— А какой бы вы поставили памятник 90-м годам? Как бы он выглядел? Какие бы 3-5 главных событий отражал?

— Я бы поставил фигуру плачущей женщины — наверное, на Краснопресненской набережной лицом к Белому дому, вот он горит, а она плачет. Мы не знаем, кто у нее остался в этом здании, но сгорают в нем не только люди — все надежды, связанные с демократией (Съезд народных депутатов, который Ельцин уничтожил, как мы понимаем, тоже достижение не его эпохи, а предшествовавшей ему), рынком, будущим. Сейчас ясно, что в том огне можно было разглядеть и пожары Грозного через год после расстрела нашего парламента, и взрывы домов, и вообще всю кровь, пролитую в эти годы (и, скорее всего, пролитую зря).

Когда о преступлении тебе рассказывает подозреваемый — это неправильно. А тут именно такой случай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда о преступлении тебе рассказывает подозреваемый — это неправильно. А тут именно такой случайФото: Алексей БУЛАТОВ

— Ельцин-центр - это позор для нас?

В нынешнем виде — безусловно да, позор. Когда о преступлении тебе рассказывает подозреваемый — это неправильно. А тут именно такой случай: погодите, мы еще не выяснили, заслуживает ли эта эпоха суда над ней, а тут именно фигуранты эпохи тычут нам в лицо ее глянцевой лживой версией — нет, друзья, в ваших делах должны разбираться не музейщики, а криминалисты. И разберутся еще, я уверен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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