«Герои» Украины и их «подвиги»

Заявления украинских официальных лиц по-прежнему представляют значительный интерес для мировой психиатрии. Некоторые из последних нашли себе место и в этой, очередной хронике украинских перемог.

ВЕТЕРАНЫ «В ЗАКОНЕ»

Министр Украины по делам ветеранов Оксана Коляда выступила со странным заявлением. По ее словам, обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета (он был взорван в Киеве в машине 20 июля 2016 г. – прим. авт.) ветеранов и волонтеров АТО наносит значительный ущерб международной репутации Украины в мире.

- Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело — проигрывает государство, прежде всего репутационно, - официально заявила она. - Образ ветерана и волонтера — это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы.

При этом госпожа министр пообещала, что ее ведомство постарается предоставить весь спектр правовой помощи и призвала журналистов «выверять каждое слово» при освещении этого дела.

Странная концепция, не правда ли. Особенно, если учесть, сколько этих «вытиранов АТО» сейчас находится за решеткой по обвинению в самых разных, в том числе, и самых страшных преступлениях вроде убийств и изнасилований. Чего только стоит совершенное Русланом Абельмазом-Онищенко и его ротой «Торнадо»! А совсем недавно один из таких нынешних «героев» Украины застрелил за вознаграждение в 1000 долларов трехлетнего мальчика. Но статус «ветерана», похоже, до сих пор является своеобразной индульгенцией. Ведь это «образ героя и защитника». «Авторитетные» ветераны «в законе», одним словом.

Похоже, Америка не успевает спасти Украину от "Северного потока-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АМЕРИКА, СПАСАЙ!

Не просто министр, а вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил в Вашингтоне в экспертном центре German Marshall Fund с благодарностью в адрес американских законодателей за помощь против проекта «Северный поток - 2» и выразил надежду, что новыми санкциями США удастся не дать воплотиться в жизнь этому масштабнейшему совместному проекту России и целого ряда стран Евросоюза. Напомним, Конгресс США внес в оборонный бюджет США на следующий год введение санкций, в отношении самих газопроводов («Северный поток - 2» и «Турецкий поток») и компаний, которые в частности владеют судами-трубоукладчиками, заканчивающими сейчас укладку труб «СП – 2» в Балтийском море.

- Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток – 2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность, - чуть не прослезился Кулеба, благодаря американцев.

Однако, похоже, Америка и в этот раз не сможет «помочь» Украине. Поскольку просто не осталось времени для того, чтобы реализовать на практике. Даже если в США примут оборонный бюджет с этой поправкой в ближайшую декаду, все равно в силу санкции смогут вступить только через месяц (необходимое время, чтобы свернуть сотрудничество, выйти из проекта), а прокладка обеих ниток «СП -2» будет закончена, максимум, к середине января. Что касается «Турецкого потока», то он уже готов и заполняется газом, а начнет работать буквально на днях.

К тому же растущая агрессивность США по отношению к тому проекту вызывает все больше вопросов в самой Европе. В том числе, в Бундестаге и в федеральном правительстве. Оно и немудрено. Вашингтон демонстрирует чудеса эквилибристики – одной рукой пытается чинить препятствия Европе, причем, через оборонный бюджет, а другой – требует от европейских стран повысить расходу на оборону, в том числе и совместную, в рамках НАТО. В таком шпагате можно и штанишки порвать.

Некогда патриарх "Киевский и Всея Руси-Украины" ФиларетФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФИЛАРЕТ И ДЛЯ РАСКОЛЬНИКОВ ТЕПЕРЬ НИКТО

Официально борьба между непризнанной УПЦ КП во главе с Филаретом и порожденной им в союзе с Порошенко и одним пожилым джентльменом из Стамбула Православной Церковью Украины (ПЦУ) с руководителем Епифанием закончилась победой последнего. В годовщину создания псевдоцеркви (ПЦУ или СЦУ - Святейшая церковь Украины, как ее называют в подаренном Константинополем украинским раскольникам томосе) в Софии Киевской ее руководители собрали Собор по поводу этого события. И выступивший на мероприятии глава новой раскольничьей структуры торжественно объявил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и такая же непризнанная каноническими конфессиями Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) теперь ликвидированы в юридическом смысле этого термина. И «породивший» его Филарет теперь никто и звать его никак, если он не пойдет на сотрудничество с ПЦУ, которая согласилась выделить ему приход и содержание и торжественно именовать в соответствии с почетным статусом.

Однако, по последним сведениям, Филарет сдаваться не намерен. И он может очень многое рассказать нелицеприятного, в том числе, и про создание и функционирование ПЦУ. На прошлой неделе он пообещал «бороться до последнего». Вряд ли кто удивится, если в недалеком будущем с ним что-то может случиться.

Журналист Дмитрий ГордонФото: СОЦСЕТИ

ОПЯТЬ НЕ УБИЛИ

И в завершение эталонная смесь мании величия с манией преследования. Поразительный коктейль на этот раз исполнил не Порошенко, для кого это соло уже стало традицией, а популярный на Украине журналист Дмитрий Гордон. По его словам, его намеревались убрать по заказу из России перед президентскими выборами.

- Накануне президентских выборов последних мы получили сигналы, что меня собираются убить. СБУ, лично председатель генерал Грицак открыл дело о терроризме, несколько месяцев меня охраняла группа «Альфа» – около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождениями, со всеми необходимыми процедурами – это не жизнь была, - объявил он в телеэфире. При этом, пояснив, что это планировалось для дестабилизации ситуации на Украине.

Ну, такая уж важная птица. «Альфа», то ли 20 бойцов, то ли собак. Просто не знаешь, то ли вспомнить «Ивана Васильевича»: «Собака с милицией обещали прийти». То ли все же бессмертного Михаила Афанасьевича: «Распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта… Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома». Прямо второй Бабченко какой-то. Кстати, тоже лысый. Может, их по этому признаку отбирают? Чтобы не отсвечивали.

Странное дело. Как кого на Украине убивают украинцы, так все без осечек – Бузина, Шеремет, Гандзюк, Вороненков, малыш этот трехлетний, куча другого народа. А как Россия каверзу какую «задумывает», так украинские спецслужбы ее обламывают раз за разом. Наверное, надо тщательнее прятать «удостоверения диверсантов ГРУ» и не размахивать ими напротив парадного входа в СБУ.