"Изучает феминологию и занимается волонтерством": 23-летняя представительница Ямайки стала "Мисс мира 2019"

Участница ежегодного конкурса "Мисс мира", 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей соревнования среди красоток из разных стран. Мероприятие с традиционным королевским размахом прошло в субботу, 14 декабря, в Лондоне.

Cеребро получила темнокожая француженка Офели Мезино, а на третьем месте оказалась представительница Индии Суман Ратансингх Рао.Фото: REUTERS

При этом обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько, представлявшая на конкурсе Россию, была одной из 12 полуфиналисток, но не оказалась среди пяти девушек, которым удалось выйти в финал, сообщается в соцсетях конкурса.

Заслуженное серебро получила темнокожая француженка Офели Мезино, а на третьем месте оказалась представительница Индии Суман Ратансингх Рао.

Мероприятие с традиционным королевским размахом прошло в субботу, 14 декабря, в ЛондонеФото: REUTERS

Сама победительница заявила, что изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Среди ее увлечений: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Красотка исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон I have nothing ("У меня ничего нет") и сорвала овации всего зала.

Сама победительница заявила, что изучает психологию и феминологию в Университете штата ФлоридаФото: REUTERS

- Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир.Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам, - рассказала членам жюри Тони-Энн.

Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам, - рассказала членам жюри Тони-ЭннФото: REUTERS

К слову, старейший из конкурсов красоты в этом году вернулся в Британию, где в 1951 году была коронована первая "мисс мира" - шведская модель Кикки Хоканссон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Мисс Мира-2018» стала 26-летняя директор реабилитационного центра из Мексики. Российская участница Наталья Строева имела хорошие шансы на победу, но вошла лишь в «Топ-30».