2019-12-14T22:05:41+03:00
В мире

"Изучает феминологию и занимается волонтерством": 23-летняя представительница Ямайки стала "Мисс мира 2019"

Представительница России оказалась одной из полуфиналисток, однако не смогла выйти в финал
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Изучает феминологию и занимается волонтерством": 23-летняя представительница Ямайки стала "Мисс мира 2019""Изучает феминологию и занимается волонтерством": 23-летняя представительница Ямайки стала "Мисс мира 2019"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Участница ежегодного конкурса "Мисс мира", 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей соревнования среди красоток из разных стран. Мероприятие с традиционным королевским размахом прошло в субботу, 14 декабря, в Лондоне.

Cеребро получила темнокожая француженка Офели Мезино, а на третьем месте оказалась представительница Индии Суман Ратансингх Рао. Фото: REUTERS

Cеребро получила темнокожая француженка Офели Мезино, а на третьем месте оказалась представительница Индии Суман Ратансингх Рао.Фото: REUTERS

При этом обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько, представлявшая на конкурсе Россию, была одной из 12 полуфиналисток, но не оказалась среди пяти девушек, которым удалось выйти в финал, сообщается в соцсетях конкурса.

Заслуженное серебро получила темнокожая француженка Офели Мезино, а на третьем месте оказалась представительница Индии Суман Ратансингх Рао.

Мероприятие с традиционным королевским размахом прошло в субботу, 14 декабря, в Лондоне Фото: REUTERS

Мероприятие с традиционным королевским размахом прошло в субботу, 14 декабря, в ЛондонеФото: REUTERS

Сама победительница заявила, что изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Среди ее увлечений: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Красотка исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон I have nothing ("У меня ничего нет") и сорвала овации всего зала.

Сама победительница заявила, что изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида Фото: REUTERS

Сама победительница заявила, что изучает психологию и феминологию в Университете штата ФлоридаФото: REUTERS

- Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир.Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам, - рассказала членам жюри Тони-Энн.

Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам, - рассказала членам жюри Тони-Энн Фото: REUTERS

Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам, - рассказала членам жюри Тони-ЭннФото: REUTERS

К слову, старейший из конкурсов красоты в этом году вернулся в Британию, где в 1951 году была коронована первая "мисс мира" - шведская модель Кикки Хоканссон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Мисс Мира-2018» стала 26-летняя директор реабилитационного центра из Мексики. Российская участница Наталья Строева имела хорошие шансы на победу, но вошла лишь в «Топ-30».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дональд Трамп-младший: Теперь все знают правду - никакого сговора моего отца с Россией не было!
В помощь идущему на второй срок Дональду Трампу его старший сын написал прелюбопытную книгу «Спущенный курок: как левые культивируют ненависть и заставляют нас замолчать». «Комсомолка» почитала и перевела самые интересные фрагменты
Новости 24
Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
В МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи
"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ
Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу