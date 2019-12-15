Секреты зажиточных швейцарцев: Деньги не спускать и не показывать - машина и ботинки только скромные!

ВОПРОС ПРО ЗАРПЛАТУ - ЭТО ШОК

- Из бюджета не выйду! - грозил своей жене-транжире делец Савва Васильков в пьесе Островского "Бешеные деньги". Это один из самых запомнившихся мне в нежном возрасте спектаклей, благодаря то и дело цитировавшему мне Савву папе. Ну, что выросло, то выросло.

Сейчас же он молча переслал мне приглашение от посольства Швейцарии в Москве на прелюбопытное мероприятие - финансовый ликбез от самой зажиточной страны в Европе, а то и в мире. Круглый стол "Как относятся к деньгам в России и Швейцарии". Ммм, вроде бы понятно и без круглых столов. Но вдруг будет бесценный совет для шопоголиков? И может ли вообще "сытый" швейцарец понять "голодного" россиянина? Или же это некий закрытый инструктаж для наших толстосумов со швейцарскими счетами?

В ожидании лекции в резиденции посла мало знакомый друг с другом народ толпился с бокалами за столиками, украшали которые вазочки с франками. Золотыми снаружи и, к сожалению, шоколадными внутри. За моим - врач, иностранный дипломат, студентка МГИМО...Никаких олигархов и банкиров. За соседним - тоже. Только одна милая бизнесвумен, помогающая зарубежным фирмам зайти на российский рынок. Как выяснилось позднее, кое-какие бизнесмены и банкиры все-таки пришли, но, видимо, инкогнито.

- Если вы встречаете швейцарца, он всегда будет откровенно говорить с вами о политике и религии. Ежели вы хотите его возмутить и шокировать, то спросите про его зарплату, - шутя, посоветовал собравшимся заместитель посла Швейцарии в РФ Тобиас Привителли и с ходу обозначил несколько ключевых пунктов. Скажу сразу, это самое ценное, что я вынесла с этого уважаемого собрания.

1. Деньги - это табу, если у вас их много, сумму не называете.

2. Свое богатство не показываете: у вас скромные машина и ботинки (это надо выбить на лбу у российских нуворишей. - Авт.).

3. Копите на "черный день" и недвижимость. По-любому берете ипотеку.

ВОЛНУЮТСЯ О ДЕНЬГАХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ О СЕМЬЕ И ЗДОРОВЬЕ

Далее начались серьезные презентации от профессора факультета банковского дела и финансов швейцарского университета Санкт-Галлен Мартина Брауна и старшего экономического советника Швейцарского национального банка Пинара Ешина.

"Зарабатывай, копи и только потом трать" - почти стопроцентное согласие с этим тезисом у всех поколений швейцарских респондентов от 16 лет до 65+.

И только около 15% признались, что им очень тяжело управлять своим бюджетом.

Зацепил и вот какой пункт. "Мы волнуемся о деньгах больше, чем о других вещах" - таких в Швейцарии около 60%. Далее в списке треволнений по убывающей и со значительным отрывом: здоровье, работа, семья, общественная жизнь.

Выжимка для неискушенного в экономических материях человека такая: в Швейцарии давняя традиция доверия друг к другу, к государственной власти и финансовым институтам, все друг друга знают, анонимности нет; налоги уплачиваются на нескольких уровнях, от местного до федерального, и "разбазарить" эти деньги невозможно; швейцарцы очень успешны в управлении бюджетом, поскольку не тратят лишнего; не спускать деньги до зарплаты и ни в коем случае не занимать - это социальная норма для всех слоев и поколений.

По данным швейцарской статистики, расходы на обязательные платежи (налоги, ЖКХ, транспорт, страховки) занимают около 40% всей расходной части семейного бюджета. Одновременно в бюджете домохозяйств велика также доля сбережений, доходящая до 15%. В целом, кумулятивный эффект национальной традиции сбережения позволяет этой стране поддерживать долю сбережений в национальном ВВП на уровне порядка 35%. С учетом достаточно узкого внутреннего рынка примерно 20% сбережений инвестируется за рубежом, способствуя активному участию страны в мировых торгово-экономических связях.

А ЧТО У НАС

Совсем иную картину в части сбережений среднестатистического россиянина обрисовали отечественные специалисты - профессор финансов Российской экономической школы, директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов и антрополог, фольклорист, профессор РГГУ и РЭШ Александра Архипова.

По данным Росстата и Сбербанка, которые не всегда совпадают, в настоящее время примерно только 3% населения нашей страны могут позволить себе расходовать часть своих финансовых ресурсов на сбережения в виде банковских депозитов, акций, облигаций и других финансовых инструментов. Как оказалось, различие в моделях финансового поведения россиян и швейцарцев зависит не только от уровня доходов, который в Швейцарии превышает 190 тысяч долларов на домохозяйство в год, но и от разницы культур отношения к деньгам в наших странах.

Так, многие россияне воспринимают деньги как ограниченный ресурс, который, грубо говоря, откуда-то приходит и куда-то уходит. И такая идеология не подчиняется ни возрасту, ни географии. Согласно соцопросам в разных регионах России, далеко не все даже подберут найденные на улице деньги - мол, чужое не принесет богатство и удачу и вообще пахнет плохой кармой.

- А если это не условная монета в пять рублей, а купюра в 5000? - прозвучал меткий вопрос.

Но четкого ответа не последовало.

Равно как и на вопрос, будут ли молодые россияне нести свой первый заработок в банк, как это сделали герои Марка Твена Том Сойер с Гекльберри Финном, а не тратить на подарки близким, как это принято у нас.

Кстати, еще одну нашу традицию иностранцы не понимают и у себя на этом хорошо экономят. Речь об обычае проставиться. Да, знакомая боль...

Тем не менее, российские эксперты заверили, что наша молодежь обладает достаточно высокой финансовой грамотностью и по ряду вопросов более продвинута и осведомлена, нежели люди старшего поколения. Правда, встречаются и такие чудачества: одна московская девушка хранила в кошельке на удачу так называемый "доллар на развод". Чтоб притягивал новые доллары. И вроде как притягивал. До тех пор, пока у нее не появился второй такой, и деньги стали уходить.

- Помогите, как быть? Я не могу их отличить, они одинаковые! - жаловалась она Александре Архиповой.

- Выньте один и неделю считайте расходы. А потом то же самое со вторым, - последовал совет.

Да, и такое бывает.

БЫТЬ ЛИ РОССИИ ЗАЖИТОЧНОЙ СТРАНОЙ

- И все-таки, что могут посоветовать богатые швейцарцы небогатым россиянам? - спросила я потом у Мартина Брауна.

- Быть очень аккуратными с деньгами. Особенно в нынешние изменчивые и нестабильные времена. Такой тип поведения служит хорошую службу для швейцарских потребителей. У вас должна быть подушка безопасности на "черный день". И швейцарцы никогда не тратят доступные средства быстро.

- Может ли Россия стать зажиточной страной? Или это невозможно из-за той же коррупции?

- У любого государства есть возможность стать таким. И сегодня Россия гораздо более зажиточная, чем в прошлом...

- Несмотря на санкции?

- Да, вы под санкциями, но у России есть структура для того, чтобы стать процветающей страной. Если она будет инвестировать в школы и инфраструктуру, то ее богатство будет сохраняться и приумножаться.

То ли оптимист, то ли просто воспитанный...

P.S. "Тут была сплошная макроэкономика, а суть видно по фольклору! - услышала я на выходе от одного из наших дипломатов. - "От трудов праведных не наживешь палат каменных" - лучше про разницу в российском и западном подходе к деньгам и не скажешь!".

А мне вспомнился Шнуров с песней Money:

"А деньги бывают - такое бывает,

Такое бывает, но только недолго.

Не храните деньги в сберегательных кассах -

Там от них никакого толку".

Швейцарцам ее лучше не включать.