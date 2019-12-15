«Нам обещали мировые подиумы, а вместо них мы получили кредиты»: более сотни москвичей судятся с модельным агентством

Ученики, ученицы и их родители судятся с московской модельной школой «ICONIC». Истории у всех одинаковые. Зимой прошлого года подписали контракты на обучение в этой новой модельной студии. Цена за год уроков правильной ходьбы по подиуму была не маленькой — 150- 170 тысяч рублей. Тем у кого такой суммы не было вместе с контрактом предлагали кредитный договор. И люди соглашались.

- Реклама этой школы была по всем социальным сетям. Мы с дочкой, ей 15 лет, пришли в офис и там никаких сомнений в авторитетности модельного агенства не возникло. Все было солидно: хороший ремонт, приветливый персонал. Единственное, что меня смутило: брали всех, несмотря на возраст, рост и телосложение, - рассказала kp.ru одна из пострадавших Инна Мякиева. - Я, как и большинство других клиентов, взяла кредит у банка, который мне навязало это модельное агенство. Сначала все было хорошо. С февраля по май дочка ходила на занятия. А потом пришло смс: «мы ушли на каникулы».

О летних каникулах в договоре с компанией не было ни слова. Но клиенты тихо ждали до сентября. Но с началом нового года ничего не изменилось.

- Они просто перестали отвечать на наши звонки. Офис закрыли и пропали. Чего не скажешь о банке. Он продолжил требовать ежемесячные платежи, - рассказала kp.ru другая пострадавшая Ольга Ветрова.

Оказалось, что юридически модельная школа и банк никак не связаны. Так что несмотря на отсутствие занятий, люди продолжают платить кредиты. В списке пострадавших, которые требуют вернуть потраченные на обучение деньги, более ста человек. Они уже подали коллективный иск в суд.

Сейчас офис конторы закрыт

Связаться с руководством модельного агенства «Комсомолке» не удалось. Указанные в рекламных объявления телефоны отключены. Но по словам пострадавших, они продолжает работать только под другой вывеской.

- Видели всю их компанию по новому адресу у метро Красносельская, Спартаковский переулок 2 стр 1, подъезд 9. Сейчас они сидят там на 1 этаже и ждут новых клиентов. Не ведитесь! - посоветовал пострадавший от агенства Денис Пронин.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Не стоит бояться идти в полицию».

- Пострадавшие подали гражданские иски в суд и это парильное решение. Они смогут получить компенсацию морального и материального ущерба, - объяснил адвокат Константин Суслов. - При этом не лишним будет обратиться в полицию. Здесь усматривается состав преступления статьи 159 УК РФ «Мошенничество». И чем больше будет обращений, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела.