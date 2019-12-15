Умер журналист Михаил Ненашев

Наши утраты. Сегодня это Михаил Ненашев. Ощущение огромной потери. Вчера весь день и всю эту ночь беспрестанно думала о нем, не потому что ожидала его ухода, а потому, наверное, что это он прощался с нами, уходя. Редко кого было так тяжело отпускать. Мы по-человечески очень дружили, не в бытовом, но в товарищеском смысле, - уже в новом времени, когда он был меньше закрыт оцеплением служебных кругов. Но всегда были единоверцами, с тех пор как впервые встретились в конце 1979 года, как раз в эти же дни ровно сорок лет назад, в его рабочем кабинете главного редактора «Советской России». С первых произнесенных им слов: «Нам нужны свежие, нестандартные умы». Такой волшебный ключик щедрого аванса, который помог воспрянуть энергии отваги и задора. Два с половиной года рядом с ним - вершина моей журналистской жизни. Мне тоже удалось помочь ему, и теперь это навсегда повод для моей гордости. Совсем нечасто встречаясь по жизни, мы всегда держали в себе это чувство духовной близости. Думаю, такое могут сказать все его коллеги.

Ушел человек, бывший нам духовной опорой. И удивительный, замечательный, дружелюбный, абсолютно открытый и неформальный товарищ.

Я думала о нем этот день и эту ночь, удивляясь, как же долго он борется за жизнь, находясь уже на границе небытия. И все еще надеясь, что, может быть, и преодолеет болезнь. Ведь все мы всегда восхищались его спортивностью, моржеванием, динамичностью, крепостью духа. Поэтому желали и ждали выздоровления. Михаил Федорович выбрал окончание земного воплощения. Не захотел, не мог быть здесь бесполезным. Понимаю и принимаю его выбор.

Теперь мы будем о нем вспоминать и должны будем выплеснуть все осмысленное о нем и о времени нашего содружества и сотрудничества. Обязательно это сделаем.

Но как же горько сегодня...

Вечная благодарная память!