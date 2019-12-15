Загитова ушла. Тренеры переругались

В пятницу вечером олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в прямом эфире программы «Время» заявила, что приостанавливает карьеру и не будет биться за место в сборной на чемпионат мира и Европы.

После этого разгорелся тренерский скандал, в котором с одной стороны оказалась команда Тутберидзе, а с другой — Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко.

Искрой для этого пожара стала фраза Татьяны Анатольевны, которая сказала, что Загитова уже не вернется и за свою карьеру олимпийская чемпионка освоила всего три программы.

Тарасовой ответил хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз, давший ссылку на Инстаграм тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы», - говорится в сообщении.

А потом досталось и Евгению Плющенко, который по мнению штаба Тутберидзе, поучаствовал в попытке перекупить Загитову для своего ледового шоу.

Заслуженный тренер России Татьяна ТарасоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс», - говорится на teamtutberidze.

Плющенко ответил за себя и Татьяну Тарасову

Евгений рассказал, как он «переманивал» Загитову в свое ледовое шоу и предложил «подучить» Тутберидзе

«Воскресенье. Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков от журналистов ! Говорят «Тутберидзе-Тим» пост про вас и Татьяну Анатольевну Тарасову написали. Не позвонили, не поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали , ну что делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо......ный олень !», - написал Плющенко, а потом выставил пространный пост:

«Итак, уважаемая Этери, не буди лихо, пока оно тихо… Полагаю, что вы расстроены и с профессиональной, и человеческой точки зрения, и, если хотите, с деловой. Понимаю, что Алина для вас как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков), приносила ощутимый доход.

А потом досталось и Евгению ПлющенкоФото: Евгения ГУСЕВА

Меня… журналисты попросили прокомментировать эту безусловно сенсационную новость в мире спорта. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я, как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется весьма хамской…

Но раз вы сами начали, тогда по порядку. Никогда не пытался «заманить», как вы пишите, к себе Алину и никого другого, тем более «унижая вас» в ее глазах… Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе»…

Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать… Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе — осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта. На этом, в общем-то, мое «переманивание» и закончилось.

Этери ТутберидзеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что касается переманивания, то действительно, большое количество детей из вашей школы переходят ко мне — опять же совершенно добровольно. Почему? Не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного спортсмена». Спасибо, конечно, за совет «посещать тренировочный процесс», для вас, как менеджера, живущего за счет спортсменов это, видимо, это действительно актуальная тема. Спешу доложить: тренирую я почти каждый день, и, если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом…

И конечно, уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, гения и великого тренера. К любым ее решениям, мнению, и даже критики нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику… а не обиженно надувать губки…

Напомните мне, кстати, кого Вы воспитали с нуля? Может быть Сашу Трусову, или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову?», - написал Плющенко в Инстаграм.

Сама Алина Загитова в спор не вступала, но решила расставить все точки над i, написав в соцсетях:

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает моё интервью" и "почему я завершила карьеру"? Я очень волновалась и не совсем получилось чётко донести свои мысли. Для меня Фигурное катание - это моя жизнь, и большой спорт -то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото и золото ЧМ , не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров», - написала олимпийская чемпионка.

azagitova После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает моё интервью" и "почему я завершила карьеру"?

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Только что мы вместе радовались успеху наших девочек, воспитанниц Тутберидзе, в финале Гран-при. При этом все - и все болельщики, и тренеры-комментаторы, явно переживали неудачу Алины Загитовой. По крайней мере, так казалось со стороны. И вот все рухнуло. Вылезли какие-то старые обиды, стало доходить до оскорблений. И это чуть ли не в единственном виде спорта, где мы продолжаем держать мировое лидерство. Нам бы в эти сложные для российского спорта времена сплотится против зарубежных нападок , а мы не можем разобраться внутри себя.

Кстати, точно такая же ситуация происходит с допинговым скандалом, где наши РУСАДА и Министерство спорта, если еще не собачатся в Инстаграм, то явно находятся в оппозиции друг к другу. Неужели наши соперники живут внутри нас...