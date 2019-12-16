Здравствуй, Крыса - Новый год!

Что ставить на стол, встречая год Крысы? Конечно, лучше всего использовать продукты, которые наверняка любит этот Белый Металлический зверек (такими эпитетами его награждают в восточных гороскопах). Собственно, крысы всеядны, а это развязывает нам руки - можно готовить все что угодно! Мы выведали, чем будут потчевать гостей и домашних отдельные российские звезды. Ингредиенты берем на глаз в зависимости от количества гостей - этот тот случай, когда можно довериться вдохновению и фантазировать.

ГОРЯЧЕЕ

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева:

Домашние сосиски и колбаса

В семье Гузеевой это полноценное праздничное горячее блюдо. Приготовить сосиски и колбасу можно заранее, поджарив перед подачей. Отличный вариант для афтепати 1 января.

Сосиски. Режем кубиками полкило филе индейки. Миксером перемалываем мясо, подмешиваем зубчик чеснока. Белый черствый хлеб замачиваем в молоке, взбиваем в миксере. Вливаем к индейке, добавляем ложку крахмала, соль, белый перец. Все смешиваем миксером или блендером - масса должна быть не просто однородной, а пастой. Помещаем пасту в специальную форму (или в обрезанную со стороны дна пластиковую бутылку) и заполняем сосисочные черева (их нужно купить заранее), перевязываем. Прокалываем каждую зубочисткой. Берем кастрюлю с широким дном, заливаем кипятком, отправляем на 50 минут вариться на слабом огне (на сильном лопнут).

Колбаски. Режем кубиками полкило мякоти свинины, добавляем средний кусок сала, три зубчика чеснока, хорошо солим, ложечку белого перца, мускатный орех, чуть-чуть орегано, немного молока. Заполняем фаршем черева или формируем колбаски с помощью пищевой пленки, перевязываем кулинарной нитью. Заливаем в кастрюле кипятком и варим час, затем поджариваем с двух сторон.

Гарнир к этим колбаскам - «битые овощи»: режем кусками тыкву, половинки картошки, варим. Добавляем зубчик чеснока, соль, белый перец, сушеный эстрагон, базилик по вкусу, сливочное масло. Закрываем крышкой кастрюлю и тщательно трясем - «битые овощи» готовы.

Ведущая программы «Едим дома» (НТВ) Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

САЛАТ

Ведущая программы «Едим дома» (НТВ) Юлия Высоцкая:

Оливье с крабами и красной икрой

- Для меня оливье открылся лет, наверное, семь или восемь назад, когда я стала экспериментировать, - говорит Юлия. - Для оливье я предлагаю делать домашний майонез. Он по-другому соединяет все ингредиенты. В желток добавьте чайную ложку горчицы без зернышек, сока лимона, четверть чайной ложки японской горчицы васаби. Взбиваем, вливаем 125 мл оливкового масла без ярко выраженного вкуса (если делать майонез только на еxtra virgin, он получается горьковатым). Добавляем чайную ложку уксуса - яблочного или винного. Продолжаем лить оливковое масло, плюс еще чайную ложку лимонного сока.

Далее Юлия отваривает яйца и картофель, бланширует свежезамороженный горошек. Мелко режет мясо краба, яйца, картофель, малосольные огурцы, кислое яблоко (чтобы не потемнело, сбрызнуть лимонным соком). Перемешивает ингредиенты, добавляя немного лука-шалота, маринованного в уксусе. Заправляет майонезом, чуть-чуть солит, украшает красной икрой. Количество ингредиентов растет пропорционально количеству гостей.

Певец Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver

ЗАКУСКА

Певец Денис Клявер:

Фаршированные шампиньоны

- Каждый год, и именно на Новый год, на нашем семейном застолье присутствуют фаршированные шампиньоны, - признался нам Денис. - Блюдо совершенно простое, но у меня оно получается какое-то редкое и соответственно в силу малой периодичности невероятно вкусное. Это одно из немногих блюд, рецепт которого я знаю без подсказок любимых женщин - мамы, супруги, дочки. Ведь не сказал бы, что готовка - это мое призвание…

Итак, берем крупные шампиньоны, чистим, отделяем ножки - не выбрасываем, а мелко шинкуем их, режем лук. Все это (кроме, естественно, шляпки) идет на сковородку - немного поджариваем, добавляем нарезанный карбонад, соль, перец, заливаем сливками. Добавляем тертый пармезан и нарезанный укроп. Доводим до состояния густого соуса. Наполняем каждую шляпку гриба этим соусом и отправляем в духовку минут на 25. Вуаля! Чувствую себя гуру готовки!

Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова. Фото: Личный архив Анны Песковой

ДЕСЕРТ

Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова:

Апельсиновый пирог

- Прелесть апельсинового пирога именно в том, что по квартире раздается такой насыщенный аромат апельсинов, что сразу появляется праздничное настроение, - рассказывает «КП» Анна. - Цедру одного апельсина натираем на мелкой терке. Режем плод на половинки и выжимаем сок. Соединяем в миске 200 г сливочного масла, 200 г сахара и пакетик ванильного сахара, взбиваем миксером. Добавляем 4 яйца и продолжаем взбивать, пока не растворится сахар и масса не увеличится. Медленно, помешивая ложкой, добавляем 250 г просеянной муки, после - цедру апельсина и апельсиновый сок. Хорошо перемешиваем. Выливаем в смазанную форму для выпечки. Духовку заранее разогреваем до 180 0С и ставим пирог на

30 минут. Пирог можно украсить цукатами из апельсиновых корочек и посыпать сахарной пудрой.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вам в новогоднюю ночь удается соблюдать советы диетологов?

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- В новогоднюю ночь нереально разделить за столом тех, кто будет есть салат с майонезом, и тех, кто его есть не будет. Люди все равно перепутают в какой-то момент. Это не тот случай, когда слушают советы о здоровом питании.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик, пародист:

- Советы диетологов - последнее, о чем я думаю в новогоднюю ночь. При этом сегодня во многих ресторанах наш легендарный оливье уже исполняют без майонеза и без докторской колбасы. Сам я давно избегаю зловредных продуктов. Но если россиянам что-то начинают жестко рекомендовать, они могут начать действовать от противного.

Артем БУКИН, директор «Варшавских бань»:

- Мне такое не удавалось никогда. В застолье и в хорошей компании - какие там советы! Тем, кто такое рекомендует, просто надо показать, что они очень заботятся о здоровье сограждан - ну-ну...

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая, бард:

- Был юбилейный вечер памяти моего отца, и его друг, Вениамин Смехов, когда я потянулась к бутерброду из белого хлеба с яйцом и майонезом, мне сурово сказал: не ешь это, я про него такое знаю! Я положила бутерброд на место, и после этого для меня нет блюд с майонезом - просто как отрезало!

Элина ЖГУТОВА, центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван-чай»:

- Это звучит как совет Марии-Антуанетты французскому народу: если нет хлеба, пусть тогда едят пирожные. Ну а мы в семье соблюдаем Рождественский пост. И у нас за столом загулов не будет - только постные блюда.

Вадим ДРОБИЗ, Центр исследований регионального и федерального рынков алкоголя:

- Меньше всего надо прислушиваться к таким советам в ночь на 1 января. Набор рекомендаций по соблюдению здорового образа жизни - это «жизнь без удовольствия».