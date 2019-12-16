2019-12-16T00:04:26+03:00
Звезды

Мария Шарапова снялась в сериале с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

И теперь ждет приглашения на церемонию вручения «Золотых глобусов»
Николай ГЕРАСИМОВ
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Теннисистка Мария Шарапова в роли самой себя в сериале «Утреннее шоу» рядом с актрисами Риз Уизерспун (слева) и Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/mariasharapova/Теннисистка Мария Шарапова в роли самой себя в сериале «Утреннее шоу» рядом с актрисами Риз Уизерспун (слева) и Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/mariasharapova/
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Теннисистка Мария Шарапова сыграла саму себя в сериале «Утреннее шоу». Очутившись рядом с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, Маша пришла в восхищение: снялась с девушками для Инстаграма и разместила фото с подписью: «Ущипните меня! Сюрреализм: я снимаюсь в «Утреннем шоу» с самыми милыми женщинами, которых могла бы попросить усесться со мною рядом! Смотрите новый эпизод сегодня (но не чихайте, а то можете меня не заметить!)» Она еще добавила в шутку, что теперь рассчитывает быть приглашенной на церемонию вручения «Золотых глобусов» - такая яркая роль не должна пройти незамеченной. Пост собрал 176 тысяч лайков, один из них - от британского бойфренда Маши Александра Гилкса.

Комедийный сериал «Утреннее шоу» начал выходить на сервисе Apple TV в ноябре, речь в нем идет о закулисных интригах и романтических отношениях звезд самой популярной в США утренней телепрограммы. Кроме Энистон и Уизерспун, там снимается Стив Каррелл. Сообщается, что 32-летняя Шарапова, пятикратная победительница турниров Большого шлема, является давней фанаткой Энистон. Когда актриса недавно стала фолловером теннисистки в Инстаграме, Шарапова была в восторге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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