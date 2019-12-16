«Нюхач-4»: Путешествие к центру ноздрей

Один из самых загадочных героев современного ТВ, человек без имени, но с прозвищем Нюхач (Кирилл Кяро), возвращается с четвертым сезоном - интриг, скандалов и расследований. Ожидаются и судьбоносные встречи.

- У Нюхача непросто складывается с людьми, - признает Кирилл Кяро. - У него сложные отношения с сыном, который уехал учиться в Лондон. Боюсь, Нюхач даже не узнает своего отпрыска, когда встретит, - ведь дети так быстро растут! Еще в предыдущем сезоне Нюхач исследует свое прошлое, пытаясь разобраться, кто он, откуда и почему он такой. Это здорово, но мне бы хотелось, чтобы больше событий и интриг было в настоящем, а не в прошлом. Мой персонаж никогда не ошибается, он всегда прав. Мне бы хотелось, чтобы он не был так в себе уверен, чтобы он сомневался, столкнулся с неверием в себя.

Актер пытается аккуратно намекнуть, чтобы не раскрывать сюжета, но мы скажем прямо - Нюхач встретится с самим собой! Точнее, с туманным прошлым. Расследуя очередное запутанное дело, он закапывается в архивы КГБ и, кажется, узнает ответ на главный вопрос, который мучит всех зрителей сериала: откуда у него этот супернюхательный талант?

Для всех, кто услышал о Нюхаче впервые, напомним: он - внештатный консультант некого Специального бюро расследований. Антикризисный сыщик, который умеет распутать даже самое мертвое дело с помощью беспрецедентного обоняния. Нюхач буквально носом вытягивает с места преступления ниточки, ведущие к злодеям. И потому его любят все.

Четвертый сезон сериала обещает не только массу нетипичных преступлений, но и целый город Нюхача, созданный по аналогии с комикс-вселенной Марвел.

- Это не Киев, не Минск, не Астана и не Москва - у нас свой мегаполис, как Готэм (город из комиксов, антипод Нью-Йорка. - Авт.), но не такой мрачный, - объяснил режиссер и автор сценария Артем Литвиненко. - Там есть своя служба - СБР, это Специальное бюро расследований, не привязанное ни к какой стране. По сути, «Нюхач» - это комикс, а город, в котором происходят события, - Sniffer City, Нюхач-город. Главный герой действует в вымышленной реальности (да, таких экспертов в СКР или ФСБ нет!), а значит, художники и операторы постарались создать для него особую реальность. В основном эта атмосфера состоит из элегантно оформленных и подсвеченных зданий советского монументализма. Четвертого «Нюхача» снимали на Украине и в Эстонии. В частности, задействовали пространства таллинского Горхолла. Этот бетонный комплекс построили для проведения парусных регат Олимпиады-80. Внутри гигантского здания все очень запустело, но лестницы, аллеи, фонтаны, клумбы и решетки идеально вписались в атмосферу «Нюхача». Равно как и киевский цирк, за бархатный занавес которого сует свой ненасытный нос герой Кирилла Кяро.

И раз уж Нюхач доберется наконец до своей родословной, не оставили без внимания сценаристы и других героев проекта. Мужественный и смелый начальник первого отдела СБР Виктор Лебедев (Иван Оганесян) впервые подозревается в причастности к убийству. Обаятельный судмедэксперт СБР Ирина Нордин (Анна Грудите) открывает собственное расследование. А врач-отоларинголог Татьяна Воскресенская (Нина Гогаева) идет под венец. Неужели с Нюхачом?!

КСТАТИ

Формат «Нюхача» адаптировали в Японии, Латинской Америке, он продан французскому вещателю TF1. Популярный американский сервис Netflix в мае этого года выложил «Нюхача» в своей библиотеке.

«Нюхач-4». Понедельник - четверг, 21.30. Первый канал