Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ищет хозяев псу Хэппи, которого спасли от живодеров

В Ленинградской области всем миром ищут хозяев для пса Хэппи: собака чудом выжила после того, как над ней поиздевались неизвестные изверги. К поискам нового дома для Хэппи подключился даже губернатор региона. На своей странице в Инстаграме Александр Дрозденко рассказал о нелегкой судьбе Хэппи и пообещал выслать в личном сообщении контакты волонтеров, у которых сейчас живет пес.

- Всей областью ищем для Хэппи хозяина, который сможет вернуть ей радость и доверие к людям, - написал губернатор. - Собака выжила чудом, жители Гатчинского района спасли ее из рук живодеров - избитой, с ранами от выстрелов из дробовика... Помогал в лечении и реабилитации Хэппи. Собака абсолютно не агрессивна, но на прогулках по-прежнему старается спрятаться, ищет убежище. Кураторы передадут собаку в добрые, терпеливые руки.

За историей Хэппи следила вся страна: многие СМИ рассказали о песике, едва не погибшем от рук живодеров. Деньги на лечение Хэппи собрали неравнодушные люди. В комментариях к посту Александра Дрозденко подписчики его Инстаграма пишут, что после того, как о собаке рассказал губернатор, у песика обязательно будет новый дом и добрый хозяин.

drozdenko_au Всей областью ищем для Хэппи хозяина, который сможет вернуть ей радость и доверие к людям.

К слову, Александр Дрозденко – активный пользователь Инстаграма. На своей странице губернатор рассказывает о результатах рабочих поездок в города и поселки области, делится успехами региона и пишет о том, как областные власти реагируют на жалобы жителей. Причем, в отличие от многих своих коллег, глава региона ведет микроблог не для галочки – мол, это модно, и вообще веление времени, а действительно использует его для обратной связи с жителями области. В комментариях подписчики рассказывают о проблемах, и глава региона сразу же реагирует на такие публикации. В том, что Александр Дрозденко лично ведет свой Инстаграм и читает все отклики на свои посты, нетрудно убедиться, прокрутив ленту комментариев. Даже на самые раздраженные реплики типа «два года сижу без электричества, куда смотрит губернатор» Дрозденко отвечает коротко и по делу: «Конкретно адрес укажите и проблему».

Одним из результатов такого диалога в Инстаграме стал ремонт детской площадки в Тосно. Жители города пожаловались на страничке губернатора на некачественно уложенное на площадке покрытие.

- Пример нашей с подписчиками совместной работы: в конце августа получил сообщения из Тосно о том, что подрядчик схалтурил - покрытие на новой игровой площадке тонкое, жесткое и травмоопасное. Выехал на место - информация подтвердилась, - рассказал Александр Дрозденко в соцсети. - Сегодня доложили: выполнена замена. Спасибо за ваше участие в правильных переменах!

drozdenko_au #сделано - пример нашей с подписчиками совместной работы: в конце августа получил сообщения из Тосно о том, что подрядчик схалтурил - покрытие на новой игровой площадке тонкое, жесткое и травмоопасное.

Еще одной темой, которую губернатор недавно обсудил со своими подписчиками в Инстаграме, стала его поездка в Шлиссельбург. Этот город известен каждому россиянину по учебникам истории: он был основан в 1323 году как новгородская крепость Орешек. Сегодня у старинного города немало коммунальных проблем – сети тепло- и водоснабжения износились и требуют замены.

- Только что закончилась встреча с жителями Шлиссельбурга. Говорили о работе котельных и управляющих компаний, о строительстве мостов, замене тепловых сетей и обеспечении горячим водоснабжением жилых домов. Город давно мог бы получить статус исторического поселения, он этого достоин, - рассказал Александр Дрозденко на своей странице.

drozdenko_au Только что закончилась встреча с жителями Шлиссельбурга. Говорили о работе котельных и управляющих компаний, о строительстве мостов, замене тепловых сетей и обеспечении горячим водоснабжением жилых домов. Город давно мог бы получить статус исторического поселения, он этого достоин. #дрозденко #ленобласть #шлиссельбург #развитие

Кроме встречи с жителями Шлиссельбурга губернатор провел совещание с местными чиновниками. Причем в неформальной обстановке: вместо кабинета – пиццерия, вместо кипы бумаг – пицца и кофе. Разговор получился откровенный и по существу.

- Провожу рабочее совещание по развитию Шлиссельбурга не в здании администрации, а в неформальной обстановке, - сообщил Дрозденко, опубликовав снимок из пиццерии.

drozdenko_au Провожу рабочее совещание по развитию #шлиссельбург не в здании администрации, а в неформальной обстановке.

Губернатор рассказал и о местном долгострое – школе, которую в Шлиссельбурге никак не могли построить из-за недобросовестного подрядчика. В 2018 году, после вмешательства областных властей и долгих судов, дело сдвинулось с мертвой точки, школу достраивают.

- Школа практически готова, контур закрыт, внутри тепло. Уже началась чистовая отделка. 1 сентября следующего года школа откроет свои двери для ребят, - рассказал Дрозденко.

- То есть, вы несёте ответственность за свои слова и гарантируете, что школа 1 сентября 2020 года, откроет двери для ребят? Я правильно понимаю? – уточнила одна из подписчиц.

- Я всегда отвечаю за свои слова, - подчеркнул губернатор.

Глава региона делится с подписчиками и личными достижениями. Свой последний пост губернатор посвятил ЗОЖ. Уходящий 2019 год был объявлен в регионе Годом здорового образа жизни. Александр Дрозденко напомнил, как год назад дал обязательство: похудеть на 8 кило – до 100 килограммов. Теперь глава региона решил отчитаться о достигнутых результатах и опубликовал ролик, в котором он встает на весы. Результат – 98,2 килограмма!

Александр Дрозденко продемонстрировал свой результат за год - он похудел до 98,2 кг. Фото: Инстаграм.

- В год ЗОЖ я обещал похудеть до 100 кг. С моим графиком это было непросто. Но я чуть-чуть изменил питание, немножко добавил движения, а самое главное - по утрам стал делать зарядку. Самым сложным было вставать на 40 минут раньше, но я сумел это сделать, - рассказал Дрозденко в видеоролике.