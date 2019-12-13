Пожары в Сибири, Нотр-Дам и «Игра престолов»: Одноклассники назвали топ-10 самых обсуждаемых событий года

В тройку самых обсуждаемых событий вошли пожары в Сибири, выборы президента Украины и наводнение в Иркутской области. Пользователи ОК традиционно очень активно вовлекаются в обсуждение значимых событий, поэтому рейтинг самых обсуждаемых тем в ОК в целом хорошо отражает новостную повестку уходящего года в России.

С помощью сервиса Brand Analytics ОК анализировали пики упоминаний той или иной темы в течение года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени. Благодаря этому методу были составлены цепочки событий — так, как это и происходит в жизни: многие события, вызывающие наибольший резонанс в социальных сетях, приводят к новым, которые также вызывают широкий отклик.

Например, сериал «Игры престолов» обсуждались в социальной сети сразу после выхода. По всплескам обсуждений можно отметить даты выхода разных эпизодов последнего сезона. При помощи такого подхода удается рассмотреть не только наиболее самые обсуждаемые темы года, но и определить их значимость для пользователя: как часто люди вспоминали и сравнивали события в течение всего года.

Пожары на территории Сибири обсуждались пользователями социальной сети на протяжении всего года, но активнее всего пик дискуссий и комментариев пришелся на 1 августа.

Выборы президента Украины. Всего было несколько пиков обсуждений на протяжении всего прошедшего года. Активнее всего пользователи обсуждали тему 1 и 22 апреля.

Наводнение в Иркутской области было одним из самых обсуждаемых событий прошедшего лета: пик обсуждений пришелся на 2 июля.

Экологические проблемы в Шиесе. Тему обсуждали неравномерно и в разные периоды времени, но основной поток пришелся на конец весны и начало лета: 11 и 30 мая, после чего – 5 июня.

Пользователи ОК были потрясены скоропостижной смертью Юлии Началовой. 17 марта, на следующий день после официального подтверждения смерти певицы, в соцсети пользователи выражали соболезнования и активно комментировали публикации на эту тему.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже широко обсуждался во всем мире: пользователи ОК активно комментировали возгорание в одном из центров мирового культурного наследия именно в день пожара 16 апреля.

Дело Кокорина и Мамаева не вошло в топ-10 событий прошлого года, зато перипетии судебных заседаний, материалов СМИ о футболистах и оглашение приговора стало темой обсуждений и комментариев в социальной сети в этом году: 25 января, 8 мая, в день оглашения приговора, и 17 сентября, в день освобождения.

Активно пользователи социальной сети также обсуждали болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, финал популярного сериала «Игра престолов» и выступление Сергея Лазарева на Евровидении 2019 года.

Стикеры и подарки

ОК также проанализировали, какие стикеры и подарки пользователи чаще всего отправляют друг другу.

Стикеры и подарки — одни из самых мощных способов поделиться эмоциями в ОК: сказать спасибо, пожелать приятного дня или выразить в одной картинке то, на что нужно много слов. Ожидаемо, что среди самых популярных категорий подарков оказались самые приятные эмоции: пожелания для семьи, подарки со словами благодарности, с цветами, личные пожелания, а также поздравления с праздниками. Суммарно 10 самых популярных подарков 2019 года пользователи ОК отправили друг другу более 400 млн раз.

В топ-10 самых популярных стикеров, которыми пользователи обмениваются в сообщениях и комментариях, предсказуемо оказались три вариации на всеми любимую тему котиков. Кроме того, пользователи ОК в 2019 году активно использовали стикеры с Ам Нямом — персонажем популярной игры Cut The Rope. Также в числе самых популярных стикеров — ежик, пожелание доброго утра и ряд стикеров с приветствием.