Устойчивое развитие для «зеленого производства»

Тема устойчивого развития – одна из ключевых для бизнеса по всему миру. Все большее число компаний включают цели устойчивого развития в свои корпоративные стратегии, внедряя новые стандарты ответственной деловой практики, развивая благотворительность и корпоративное волонтерство. Не исключение - компании лесной отрасли. Сегодня ответственные лесопользователи нацелены на развитие «зеленого» производства, биоэнергетики, усиление производственно-сбытовых цепочек и продвижение устойчивой продукции из древесины в различные сектора экономики. Современные лесопромышленники проявляют заботу о лесах, стремятся к их рациональному использованию и восстановлению этого уникального ресурса планеты.

Лесопромышленная компания Segezha Group, которая работает в составе корпорации «Система», придерживается в стратегии устойчивого развития более 20 инициатив, направленных на совершенствование системы управления проектами корпоративной социальной ответственности (КСО). В основе устойчивого развития компании четыре основных приоритета: «Зеленое производство», «Привлекательный работодатель», «Комфортная жизнь в лесных регионах России» и «Ответственная цепочка поставок в лесной отрасли». Помимо реализации Стратегии КСО, Segezha Group первой в отрасли стала публиковать нефинансовую отчетность и приняла участие в добровольном рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Конвейер готовой мешочной продукции: Бумажные пакеты практически не уступают по своим качествам пластиковым. Фото: предоставлено пресс-центром Segezha Group

БЕЗОТХОДНАЯ ЭКОНОМИКА

В 2019 году компания поддержала коллективную инициативу Европейской экономической комиссии и Европейской комиссии по лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - «Устойчивая древесина для устойчивого мира». Segezha Group укрепляет устойчивые цепочки производства, сбыта и использования древесины через наращивание социальных, экономических и экологических выгод на всех этапах от производства до потребления. Инициатива объединила задачи «зеленой» и био-экономики в концепции устойчивого развития и циркулярной экономики.

Один из ведущих отечественных производителей крафт-бумаги, бумажной упаковки, домокомплектов, клееных деревянных конструкций, березовой фанеры, пиломатериалов и биотоплива группа Segezha стремится к безотходному производству, развивая биотопливный потенциал и вторичную переработку отходов лесопильного производства в многотопливных котлах, получая собственную энергию из возобновляемых источников для предприятий и населения городов присутствия.

Внедрение биотехнологий снижает нагрузку на окружающую среду и сокращает потребление традиционного ископаемого топлива. В 2019 году за проект «Внедрение технологий биоэнергетики в лесной промышленности» компании присвоена победа во II российской профессиональной премии «Управление изменениями. Визионеры» в номинации «Экология. Бизнес». Котельные на биомассе, оснащенные современными электрофильтрами, построенные компанией, способны обеспечить надлежащую очистку выбросов в атмосферу и снижают потребление мазута на 30%.

Произведенные из древесных отходов пеллеты стали для компании экспортным продуктом высокого передела. Экология топливных гранул подтверждена в 2019 году международной сертификацией по Программе устойчивой биомассы (SBP). Биотопливу Segezha с зольностью менее 0,5% присвоен самый высокий класс качества, который вывел компанию на Европейский рынок биотоплива. Развитие циркулярной биоэкономики, как альтернативы ископаемому топливу, становится ключевым критерием для дальнейшего устойчивого развития лесопромышленного холдинга.

Бумагу и картон можно использовать неоднократно. В некоторых изделиях - десятки раз! Фото: предоставлено пресс-центром Segezha Group

«МУСОРНАЯ УГРОЗА»

В своей практике устойчивого развития компания уделяет большое внимание формированию в России культуры ответственного потребления. Группа - производитель биоразлагаемой бумажной упаковки, и считает эту продукцию возможностью ответить на так называемую «мусорную угрозу». Общеизвестно, что Россия примерно на 10 лет отстает от Европы по развитию мер регулирования оборота и утилизации полимерного мусора. И, по мнению лесопромышленников, использование биоразлагаемой упаковки становится единственной возможностью остановить бесконтрольную генерацию пластиковых отходов. Преимущества бумажной упаковки подтверждены многими независимыми экологическими агентствами мира. Так, согласно данным Шведского института исследований в области экологии, более 70% используемых при производстве бумажного пакета ресурсов – возобновляемые, для пластика всего 17%. Кроме того, при производстве пластикового пакета с учетом его жизненного цикла в 2,6 раза выше выбросы СО2 на единицу продукции. Исследования APCO (консалтинговая компания Australian Packaging Covenant Organisation) бумажная упаковка наиболее эффективно собирается, сортируется, перерабатывается и утилизируется. Не случайно за последние 3 года количество стран, запретивших оборот пластиковых пакетов практически удвоилось, - с 52 до 95, еще в 40 странах введены ограничительные финансовые меры. То есть, уже 135 стран из 195 в мире активно содействуют отказу от распространения одноразовых пластиковых изделий.

Европейские активы Segezha Group по производству бумажной упаковки (Segezha Packaging) подготовили в 2019 году первое «Сообщение о достигнутом прогрессе». Документ сформирован в рамках участия компании в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций (United Nations Global Compact). Поддерживая Принципы Глобального договора ООН, бизнес таким образом демонстрирует стремление внести принципы ООН в стратегию, корпоративную культуру и свою повседневную деятельность. Именно с такой позиции – в октябре, в Европейский День бумажного пакета, Segezha Group с партнерами по АФК «Система» провела в России экологическую акцию. В 300 магазинах «Детский мир» покупателям бесплатно раздали 66 тысяч биоразлагаемых бумажных пакетов. Неслучайно девизом акции стал слоган «Бумажной упаковке принадлежит будущее», бумажные пакеты можно использовать многократно и подвергать вторичной переработке. Если по какой-то причине они окажутся в природе, они разлагаются без ущерба для окружающей среды.

Придерживаясь принципов устойчивого развития, Segezha Group планирует развитие собственных лесосеменных хозяйств. В Костромской области и Красноярском крае в форме государственно-частного партнерства компания планирует создать питомники по выращиванию сеянцев хвойных деревьев с закрытой корневой системой. Безусловно, лесная индустрия вносит существенный вклад в сохранение экосистем суши. Дерево почти на 100% может быть использовано для производства самой разной, необходимой людям продукции, которая способствует снижению образования отходов и выбросов CO2. Таким образом, «устойчивая древесина служит целям устойчивого мира».

К слову, 12 декабря Segezha Group награждена дипломом как лидер корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития по версии «Ведомостей» за вклад развитие социальных инвестиций.