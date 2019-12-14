Череда смертей и обогащений на «Битве экстрасенсов»: исчезновение приятеля Виктории Бони и защита Марата Башарова

Через две недели Марат Башаров сыграет удивление и объявит победителя 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». Потом с 3 по 6 января 2020-го с утра и до ночи нам вновь покажут весь 20-й, а заодно и 19-й сезон. За последние 12 лет, что идет телепроект, ничего не меняется. Сейчас рейтинги телесмотрения «Битвы экстрасенсов» ниже, чем у главных передач каналов-лидеров. Но на ТНТ этот телепроект самый популярный. Отсюда и финансовая возможность удерживать Марата Башарова на роли ведущего, и эфиры вопреки общественному мнению.

Запрещенные приемы

В эти выходные в «Битве экстрасенсов» расследуют смерть музыканта Кирилла Толмацкого. Маги и колдуны будут закатывать глаза, долго думать и вздыхать, выдавая: «Не понимали его очень. Но поняли после смерти…» Предсказуемая картинка, но снято красиво и по законам жанра – на впечатлительных зрителей производит впечатление. Убедить зрителей воспринимать «битву» как шоу не получается, почитатели экстрасенсов смотрят проект как документальное кино.

Любой оккультный телепроект снимается по схеме: на место ЧП за пару месяцев приезжают редактора и корреспонденты – собирают информацию об убийстве, аварии, несчастном случае, беседуют с народом, участковым, изучают материалы дела. После чего редактора из очередного шоу выдают всю информацию участникам проекта – так они становятся ясновидящими. Не щадят своими предсказаниями ни живых, ни мертвых – «расследуют» все подряд.

Марат похудел к новому году на 15 кг.Фото: Социальные сети

Вот только без подсказок предсказания экстрасенсов не работают. Никто из них не смог застраховаться от преждевременной смерти и болезней. Список из десятка умерших звезд мистического шоу регулярно пополняется. Вот только несколько примеров. Юрий Испарьянц в 35 лет умер от кровоизлияния в мозг, Илона Новосельцева в 29 выпала из окна, Константин Ямпольский в 33 – из-за острой коронарной недостаточности, Дарья Воскобоева в 38 – после продолжительной борьбы с онкологией, Алексей Фад улетел в Турцию праздновать 50-летие и скончался от сердечного приступа…. А вот звезда 4-го сезона «битвы» Александр Агапит оказался загадочной персоной: в шоу он предсказал смерть политика Бориса Немцова (еще в 2008 году), быстро нашел общий язык с Викторией Боней во время съемок одной из серий проекта… А потом случилась авария и информационные сайты написали о смерти экстрасенса. Через некоторое время он объявился – записал видеообращение о том, что жив и «борется с не смертельной болезнью». Периодически Агапит зарабатывает, давая мастер-классы и приемы.

Напомним, что часовой прием звезды «Битвы экстрасенсов» стоит 11 месяцев в году от 20 до 40 тыс. руб. А в декабре, накануне новогодних праздников, цены незначительно выросли и теперь составляют: от 30 до 50 тыс.руб. Желающих помочь обогатиться мошенникам, которые предсказывают будущее и анализируют прошлое – все еще достаточно.

«О, Марат!»

Марат Башаров на съемочной площадке «Битвы экстрасенсов» работает 10 лет. С экстрасенсами старается не общаться вне съемок. Правда, как рассказал нам экс-редактор проекта, с сильными участниками Марат находит общий язык. Башарову ни раз дарили обереги, большинство из которых он бросал на площадке. К съемкам в шоу он относится как к обычной актерской работе – часто приезжал с сыном Марселем и экс-женой Лизой.

Правда есть у Башарова и близкий друг среди экстрасенсов – победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши.

Виктория Боня познакомилась с Александром Агапитом на «Битве экстрасенсов»Фото: СОЦСЕТИ

«Сколько раз Марату экстрасенсы «ставили защиту»! А он в это не верит – смеется. Работает за хороший гонорар», - рассказывает экс-редактор. Съемки с участием Марата растянуты на три месяца, но не занимают много времени. Поэтому средний гонорар за проект – около 2 млн. руб. Кстати, его соведущая Вера Сотникова получает раза в три меньше.

В 2019-м году Марат Башаров подписал новый контракт с «Битвой экстрасенсов» и не против сняться в следующем сезоне. Зрители с их верой в мистические расследования не оставят Марата без работы.

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