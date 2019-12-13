На Украине загадочно исчез блогер Эльвин Исаев

12 декабря около девяти утра в Киеве пропал Эльвин Исаев. Блогера и политактивиста последний раз видели выходящим из дома в Святошинском районе, где он жил у знакомых. С тех пор никакой связи с 39-летним мужчиной нет. Родственники предполагают, что Украина незаконно, без какого-либо решения суда, депортировала Исаева на родину, в Азербайджан, где у него могут возникнуть проблемы из-за политической позиции.

Видеоблог мужчины на «Ютубе» нельзя назвать сверхпопулярным — чуть более 20 тысяч подписчиков, ролики набирают в среднем лишь по паре тысяч просмотров. Однако в своих видео Эльвин жёстко критикует некоторых своих бывших соотечественников — закавказских политиков.

Из-за этого у блогера уже были проблемы. В девяностые родители Эльвина вместе с ним переехали в Россию, где тот в 2001 году получил гражданство. Женился на россиянке. Никаких вопрос к нему не возникало до августа 2019 года, когда полиция вдруг задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали «незаконно выданным» и изъяли. К чести России, однако, куда-либо депортировать Исаева (например, на родину в Закавказье) не стали.

Но он, оставив семью в Петербурге, два с половиной месяца назад уехал на Украину.

— Эльвин хотел двинуться дальше на Запад — получить убежище, скорее всего, в Германии. Для переезда туда нужно было собрать много справок, — рассказал «КП» его брат Джошгун. — Тогда адвокат Эльвина обратился к азербайджанцу по имени Ганимат. Тот, хоть и живёт в Франции, помогает соотечественникам выправлять подобные документы. Но я предполагаю, что этот человек посмотрел блог Исаева, увидел «крамолу» и мог сигнализировать «куда надо».

Как рассказал нам Джошгун, его брат, помимо критики в адрес официального Баку, в одном из своих роликов поддержал ДНР и ЛНР, заявив: «Донбасс, Россия с тобой». При этом Эльвин не то чтобы разделял позицию Москвы в отношении Донбасса — просто сочувствовал людям и однажды принял участие в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей народных республик. Тот ролик, кстати, он потом удалил.

Почему Эльвин вообще подался на Украину? Возможно, надеялся, что со сменой президента в Незалежной стало больше демократии — да и, как мы уже писали, задерживаться там в любом случае не собирался. Схватить беззащитного иностранца мог много кто угодно — не только спецслужбы, но и, допустим, какой-нибудь вооружённый отряд активистов из «добровольческого батальона» (наподобие тех, кто, как заявил недавно Киев, организовал три года назад убийство журналиста Павла Шеремета).

Где Эльвин Исаев сейчас, неизвестно — официальных подтверждений его депортации в Закавказье (или куда-либо ещё) нет. Родственники уверены, что никаких преступлений, помимо «политически неправильных» видеороликов, у блогера нет, и обещают обратиться в международные правозащитные структуры.