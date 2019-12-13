Россияне перестали покупать елочные игрушки из-за снега

Новый год на носу, а в магазины народ не торопится. IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала миллионы чеков за последнюю неделю ноября и первую декабря, чтобы выяснить, что продажи елочных украшений упали почти вдвое — если сравнивать с тем же отрезком года прошлого. И это при том, что средняя цена на них снизилась на 11%.

А ведь елка, это не салат оливье, ее не нарядишь под бой курантов. Нужно, чтобы символ праздника создавала новогоднее настроение задолго до 31 декабря.

Конечно, у многих «живы» и бережно хранятся ретрозапасы с советских времен. Но они были и в прошлые годы, а такого падения спроса тогда не наблюдалось.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков предположил, что во всем виновата погода. Во многих регионах снега мало или нет вовсе, а температуры — октябрьские. Вот и настроения покупать новогоднюю атрибутику у народа не наблюдается. Рефлекс не срабатывает.

- Доходы у людей не растут, а половина населения платит большие проценты по кредитам, которые «съедают» все необязательные траты, в том числе и елочные игрушки, - считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Более того, по данным Всемирного банка, четверти взрослого населения выплата займов дается очень тяжело. К тому же, в этом году мы назанимали на 25% больше. Кредитная кабала вынуждает экономить не только на мишуре, но и приводит к снижению среднего чека по всем товарам. Половину всего мы покупаем по скидкам.

КОНКРЕТНО

Как изменился спрос на новогодние украшения в 2019?

Елочные игрушки -48%

Мишура -47%

Гирлянды -17%

Елочный шар -12%

Елочная звезда +15%

По данным «Платформы ОФД» за период с 15.11 по 06.12.