2019-12-13T22:05:25+03:00
Общество

Вопрос дня: Какое в вашей жизни главное открытие?

14 декабря 1911 года экспедиция норвежца Амундсена первой достигла Южного полюса. Это было (да и остается) одним из самых великих географических открытий
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Какое в вашей жизни главное открытие?Какое в вашей жизни главное открытие?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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ВАЛЕРИЯ, певица:

- Что нельзя привязываться к материальным вещам. Если что-то раздаешь от души - это тебе обязательно вернется. Еще для меня важна философская фраза: «Делай что должно, и будь что будет». Нужно всю работу выполнять по максимуму и не переживать из-за мелочей.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Где-то год назад я пришел к мысли, что с моей смертью закончится жизнь на Земле. Ну, планета остановится. Все тут прекратится. Поэтому я стал переживать за все происходящее вокруг меня. Но потом я понял, что надо прекратить так переживать из-за своей кончины.

Олег КАШИН, журналист:

- Тонкости откупоривания бутылки вина. Там на горлышке колпачок фольги, прикрывающий пробку. Можно его срезать, можно содрать, можно просто воткнуть штопор в пробку, не снимая фольгу. Я пробовал все, но недавно случайно узнал, что этот колпачок можно просто стянуть с бутылки - он не приклеен и снимается легко. И каждый раз, открывая вино, я думаю: ничего себе!

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Что люди порядочны. Есть люди, от которых ты этого не ожидаешь. А они проявляют себя с самой лучшей стороны.

Ирина СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Ящик в газовой плите под духовкой. Думала, что там хранят сковородки. Оказалось, туда нужно убирать свежую выпечку, чтобы она не остыла. Этот шкафчик называют согревательным.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Что, оказывается, собаки по уму могут потягаться с трех-четырехлетним ребенком! После этого мне сразу стало ясно, почему собаки - лучшие друзья человека. Это ж дети!

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Методика похудения «интервальное голодание». Можно есть что угодно. Но небольшими порциями, размером с кулак. Питаешься три раза в день. В остальное время пьешь воду, чай, куриный бульон. Всегда сыт, а вес уходит быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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