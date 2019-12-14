2019-12-13T22:40:28+03:00
Политика

«Слава голову кружит, власть сердца щекочет!..»

Наш колумнист рассуждает об условном приговоре Егору Жукову
Максим СОКОЛОВпублицист
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Случайный кадр, но забавный. Егор Жуков прислушивается к Зеленскому, президенту Украины, страны, которая устроила несколько майданов. Опыт перенимает? Фото: instagram.com/realzhukovСлучайный кадр, но забавный. Егор Жуков прислушивается к Зеленскому, президенту Украины, страны, которая устроила несколько майданов. Опыт перенимает? Фото: instagram.com/realzhukov
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У людей полностью отказали тормоза. И в публичном пространстве, в соцсетях получивший условный срок в три года (против безусловных четырех лет, которых требовало обвинение) герой-либертарианец, 21-летний бакалавр Высшей школы экономики (ВШЭ) Е. С. Жуков сделался вдруг львом - или по крайней мере львенком - настоящей минуты.

Что до самого героя, то выдающимися свойствами он не отличается. Мальчик-мажор, сын сколковского отца излагает модные в его среде либертарианские теории. Он был бы вообще никому не интересен - в том числе полицейским и судейским, - когда бы, не ограничиваясь сухой теорией, он не занимался также и практикой.

Проникшись освободительными рекомендациями, изложенными в брошюре Шарпа* о «цветных революциях», он посещал зарубежные тренинги, где тренеры и коучеры обучали его, как освобождать Россию от тоталитаризьма.

Тренинги сформировали юношу. Неизвестно, каким он был в детстве, но инструкторы сделали из него целлулоидного пупса - тип коммивояжера или же проповедника «Не желаете ли Вы поговорить о Боге». Обучение демократии так и устроено - не один он проходил тренинги, - но он оказался учеником способным и даже пластическим, полностью поддающимся лепке зарубежных наставников.

Но поскольку ума они своей пастве не сообщают, а только набор стандартных фраз, Е. С. Жуков не всегда понимал, что надо тщательнее.

Ему внушили, что он будет ненасильственный революционер, и он понял это так, что слово «ненасилие» в его устах дарует ему полную индульгенцию, что бы он ни говорил и к чему бы ни призывал. Ведь я же ненасильственный и, следовательно, чист перед законом.

Про Наполеона и фальшивомонетчиков

Например, в рамках ненасилия он призывал своих последователей ковать фальшивые деньги. Но не в видах эгоистического промысла, а в видах ослабления тирании через подрыв денежной системы. Примерно как Наполеон перед походом в Россию печатал фальшивые ассигнации - ясно, что не о простом гешефте думал великий император. Причем ненасилие и призыв к тяжкому уголовному преступлению в голове бакалавра ВШЭ непротиворечиво сочетались.

Что касается его последнего слова на суде, которое, пользуясь модным выражением, «взорвало интернет», то своей выспренностью и ходульностью оно вполне соответствовало ценностям его тренеров. Для русского уха американская политическая риторика тоже ведь невыносима своей фальшью - между тем американцам нравится.

Не обошлось и без христосика. Не тот, который Мессия, Сын Бога Живого, а тот улыбчивый сусальный типаж «Мы за все хорошее, против всей <ерунды>».

Впрочем, поскольку представление о Христе и Церкви у прогрессивной общественности довольно специфическое, почерпнутое отчасти из Булгакова, отчасти из бр. Стругацких, то христосик вызвал полное умиление, переходящее в экстаз. Причина тому и крайняя неспособность к различению духов, и сила культурных переживаний - прогрессисты, при историческом материализме плевавшиеся от романа Горького «Мать», все-таки явили себя советскими людьми - мастерство не пропьешь - и умилились новой инкарнации горьковского борца с самодержавием Павла Власова.

И смех, и грех.

Кастинг и немного Ленина

Но все же главное - это кастинг.

Монопольный вождь протеста

А. А. Навальный «слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, становится нетерпимым в должности лидера». Поиск другого вождя, который отличается от Навального «только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.»**, давно занимает освободительную общественность. «А куда вы от меня денетесь» общественников уже порядком утомило.

В процессе кастинга у публики, истомленной трамвайным хамством А. А. Навального, совершенно отказывает здравомыслие. Летом на роль кумира пробовался видеоблогер Ю. А. Дудь, которого совершенно серьезно прочили в президенты, а также в лауреаты Нобелевской премии мира. При такой жажде новизны сосульку, тряпку принять за человека и всерьез воспринимать Е. С. Жукова, уже объявившего: «Меня завтра же произведут в фельдмаршалы (т. е. в президенты)», - вполне возможно. Чистый «Ревизор».

Так что дело не в Жукове - кто в 21 год не был дураком? Я хочу видеть этого человека - а в почтеннейшей и рукопожатнейшей публике, представителям которой уже сильно больше 21 года.

То, что эти люди несут совершеннейшую дичь, восхваляя Е. С. Жукова, это полбеды, хотя зрелище маститых и прежде весьма разумных и опытных людей, рассуждающих о величии И. А. Хлестакова, радовать не может.

Но хуже другое: у людей полностью отказали тормоза и в публичное пространство выносится такое, по сравнению с чем самые одиозные речи смотрятся нежным воркованием.

Адвокат Жукова И. С. Новиков сообщает: «В отличие от Егора сам я как раз верю в эффективность насилия. И знаю, что, для того чтобы одни могли мирно протестовать 198 способами Джина Шарпа и не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами, где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять и сам лезть под выстрелы».

То есть - «Дорогу нашим славным батальонам, спасет страну коричневый оплот».

На тему «С надеждою взирают миллионы» рассуждает и основатель оптимистического телеканала «Дождь», некогда хорошо проспонсированный из госбюджета

А. Л. Кудриным А. И. Винокуров - «Совершенно искренне считаю, что изменить что-то всерьез в нашей стране сможет только революция. И всех к ней призываю».

Это уже называется «красным колесом».

Вместо послесловия

На войне как на войне?

Скорее всего, эти люди всегда так думали, но сегодня они почувствовали, что можно не стесняться и не бояться. Они, конечно, могут ошибаться в своей бесшабашности, но то, что они ведут себя по принципу «Теперь можно», - интересный симптом.

Такое саморазоблачение довольно информативно для тех, кто не желает переворотов. «Предупрежден - значит вооружен», ибо какое еще тут предупреждение нужно?

Но такое предупреждение позволяет более реалистически смотреть на работу юстиции и полиции. Есть две крайности. Одна - это тактика величайшей суровости, чтобы не сказать - свирепости в подавлении «освободителей».

Другая - «Топору позволяли невозбранно рубить, а топор своего дорубится».

Все-таки разумная тактика где-то посередине. Не нужно устраивать гекатомбы, но и государство не имеет права быть облаком в штанах.

Это примерно как в украинском вопросе. Одни говорят, что давно пора устроить марш-бросок на Киев и покончить со всем этим борделем, другие - что надо все сдать, и Донбасс, и Крым. Однако приходится вычерчивать среднюю линию, притом что дело это неблагодарное. Будут сволочить с разных сторон.

Есть хотя бы понимание, что добра от Киева не дождаться… Да и насчет других наших партнеров есть сходное понимание. И то хлеб.

Нынешнее расчехление прогрессивной общественности, продекларировавшей открытым текстом, какого ненасилия она желает, по крайней мере вносит ясность в общественные расклады.

(Прочитано на сайте sevastopol.ru.)

*Джин Шарп - американский общественный деятель, известный книгами по методам ненасильственной борьбы с государствами, которые используются во всем мире как один из инструментов «мягкой силы».

** Из характеристики Сталина в «Письме к съезду», написанном Лениным в конце 1922 года.

Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку.Студента ВШЭ признали виновным в публичных призывал к экстремизму

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Можно ли сажать за слова? – да, можно. «За слова» сажают абсолютно везде, хоть в Германии, хоть в США. Имеет ли сколько-нибудь внятную основу обвинение Егора Жукова? Нет, не имеет. Таких роликов на ютубе тысячи, а Жуков попал в разработку силовиков исключительно по причине своего участия в августовских уличных акциях в Москве и разнарядке на уголовные дела. Реальные лидеры оппозиции, включая Навального, Яшина и Соболь ни под какие репрессии не попали. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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