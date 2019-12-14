2019-12-13T22:54:42+03:00
В мире

Сильные должности слабого пола

В странах Северной Европы все больше министерских портфелей достается женщинам
Алексей ВАРЕНОВ
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Слева направо - новые хозяйки финской политической кухни: министр образования Ли Андерсон, министр финансов Катри Кальмуни, премьер-министр Санна Марин, министр внутренних дел Мария Охисало. Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTСлева направо - новые хозяйки финской политической кухни: министр образования Ли Андерсон, министр финансов Катри Кальмуни, премьер-министр Санна Марин, министр внутренних дел Мария Охисало. Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUT
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Это фото четырех статных красавиц люди пересылают друг другу в соцсетях уже неделю. Смотрите, мол, кто теперь правит Финляндией. Действительно, все четыре партии парламентской коалиции возглавляют дамы. Одна из них, Санна Марин, и стала новым премьер-министром. Самым молодым в мире - ей всего 34. И это лишь вершина женского айсберга - в правительстве Суоми 11 из 19 постов занимают дамы. Отвечают за ключевые направления - финансы, юстицию, МВД, науку... За мужчинами - лишь иностранные дела, оборона, транспорт. Злые языки уже называют нынешний кабинет «косметическим салоном».

Хотя отчего все так удивляются именно от Финляндии - непонятно. В четырех из пяти стран Северной Европы правительства возглавляют представительницы прекрасного пола!

ДАНИЯ:

АФРИКАНИСТКА СО СТАЖЕМ

Премьер-министр на родине сказочника Андерсена - 42-летняя Метте Фредериксен, лидер социал-демократов и мать двоих детей, по образованию - африканист. В политике - с 2000 года. Депутатский стаж - 18 лет, ранее возглавляла министерства юстиции и занятости. Замужем, двое детей. Правительством руководит недавно - с июня этого года. В ее кабинете женщины занимают 7 позиций из 20.

ИСЛАНДИЯ:

ЗЕЛЕНЫЕ, НАЛЕВО!

На год старше - Катрин Якобсдоттир, глава правительства страны гейзеров и ледников. Она лидер партии Лево-зеленое движение. Замужем, воспитывает троих сыновей. В ее кабинете 5 должностей из 11 занимают дамы.

К слову, Катрин не первая женщина во главе островного правительства. Пионером была бывшая стюардесса и профсоюзная активистка Йохана Сигурдардоттир, которая в кризисном 2009-м стала первым в мире премьером с открыто нетрадиционной ориентацией.

НОРВЕГИЯ:

ЖЕЛЕЗНАЯ ЭРНА

Наибольшим политическим опытом среди северо-европейских глав правительств обладает, наверное, 58-летняя норвежка Эрна Сульберг. В парламент она впервые пришла 30 лет назад, возглавляет кабинет министров больше шести лет. Дольше, чем кто-либо из мужчин-однопартийцев по ее консервативной партии. Стилем управления

Сульберг похожа на экс-лидера Британии Маргарет Тэтчер, за что ее называли Железная Эрна. А потом из-за любви позировать на бронетехнике во время поездок в войска переименовали в Танковую.

Панцер Эрна замужем за бизнесменом, у них двое детей. Под ее руководством - 12 мужчин и 9 женщин. Последние руководят МИДом, наукой, социальными службами.

ЧТО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ?

Все скандинавские правительницы по-настоящему популярны среди избирателей. Например, на последних парламентских выборах за кандидатуру Санны Марин проголосовало больше людей, чем за всех остальных социал-демократов.

Еще во времена викингов в общинных советах - тингах - женщины имели равные права с мужчинами. Финляндия стала первым регионом Европы, где женщины получили избирательное право в 1906 году. Норвежки - годом позже, датчанки - в 1908-м, шведки - в 1919-м. Так что уже для многих поколений лидер в юбке здесь - не экзотика.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг до 2013 года был премьером Норвегии. Его преемница Эрна Сульберг (на фото - справа) тоже не отстает. Ее любимое селфи - на броне. Фото: instagram.com/erna_solberg

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг до 2013 года был премьером Норвегии. Его преемница Эрна Сульберг (на фото - справа) тоже не отстает. Ее любимое селфи - на броне. Фото: instagram.com/erna_solberg

КАК ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ?

Не только делами, но и умелым пиаром. Та же Санна Марин подробно информировала своих будущих избирателей о каждом своем поступке. Делала фото своих коленок (этот жанр еще называют «сосиски») на пляже в Италии. Или селфи с растущим от беременности животом из зеркального лифта. А потом многим запомнилась фотография Марин, кормящей дочь грудью.

Ну и куда в наше время без полезных связей? Та же Санна Марин считалась близкой соратницей своего предшественника Антти Ринне. Уходящему премьеру было выгоднее лоббировать ее, чем лидера внутрипартийной оппозиции (кстати, мужчину). А Катрин Якобсдоттир происходит из влиятельной по исландским меркам семьи, давшей острову нескольких известных политиков и литераторов.

А МУЖЧИНЫ В ЗАГОНЕ?

Та же Финляндия - парламентская республика, власть президента здесь ограничена. И вот совпадение, этот декоративный пост занимает... мужчина. Нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте пользуется огромным авторитетом и в стране, и за ее пределами. Несмотря на возраст (71 год), он еще ого-го! В феврале прошлого года Ниинисте стал первым в финской истории президентом, у которого во время нахождения в должности родился ребенок. К слову, предшественником Ниинисте на посту была тоже крайне популярная Тарья Халонен, первая женщина-президент в истории страны и хозяйка кошки породы невская маскарадная (подарок от нашего премьер-министра Дмитрия Медведева).

А его самым вероятным преемником может стать не менее яркий политик, 61-летний Пекка Хаависто («Партия зеленых»). Со специфическими наклонностями. В 2002 году он стал одним из первых финнов, оформивших «зарегистрированное партнерство» - нетрадиционный брак с эквадорцем Нексаром Антонио Флоресом, которого встретил пятью годами ранее в ночном клубе колумбийской Боготы. Сейчас Хаависто руководит финляндским МИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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