2019-12-14T11:56:09+03:00
Общество

Кофе, бытовая техника и футбол: Липецкая область расширяет сотрудничество с Италией

Европейский бизнес готов инвестировать в предприятия региона
Ксения БОГДАНОВА
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В церемонии открытия завода по производству кофе принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.В церемонии открытия завода по производству кофе принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.
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В Липецкую область придут инвестиции из Италии: перспективы сотрудничества с европейскими бизнесменами областные власти обсудили 13 декабря на международном инвестиционном форуме в Липецке. Губернатор области Игорь Артамонов встретился с министром-советником посольства Италии в Москве Гуидо Де Санктисом, почетным консулом Италии в Липецке Витторио Торрембини и представителем итальянской торговой палаты Марисом Флорио. В форуме также приняли участие руководители 20 итальянских компаний, работающих в самых разных сферах — от разработки биотехнологий до станкостроения.

Обсудив бизнес-перспективы, участники форума осмотрели уже реализованный инвестиционный проект: 13 декабря в в селе Сенцово Липецкой области торжественно открыли завод по производству уплотнителей для белой техники итальянской компании Ilpea (Ильпеа-Cap). Предприятие будет производить уплотнители для стиральных машин и холодильников. Инвестиции в проект составили более 600 млн рублей. Открытие завода ILPEA станет еще одним шагом в развитии кластера «белой техники» в Липецкой области. Сегодня в кластере выпускается треть всех производимых в России холодильников, морозильников и стиральных машин. Объем производства составляет более 30 млрд рублей.

Как отметил на церемонии открытия министр-советник посольства Италии в Москве Гуидо Де Санктис, итальянские бизнесмены готовы вкладывать деньги в российское производство. И открытие завода ILPEA — еще одно доказательство стремления итальянцев расширять экономические связи с Липецкой областью.

Глава региона пописал инвестиционное соглашение о строительстве завода по произвоству электропроводки с руководителями итальянской компании Unionwire. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

Глава региона пописал инвестиционное соглашение о строительстве завода по произвоству электропроводки с руководителями итальянской компании Unionwire. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

В этот же день, 13 декабря, в Липецке открыли еще одно производство: новый завод по обжарке и фасовке кофе. Предприятие было построено в особой экономической зоне «Липецк» по соглашению с «Липецкой кофейной компанией». Строительство шло два года. Завод будет выпускать классические сорта кофе классов Specialty и Premium и эксклюзивные бленды.

На церемонию открытия приехал Игорь Артамонов: глава Липецкой области нажал символическую кнопку запуска производства.

- Очень здорово, когда в Липецкой области открываются такие объекты, Это то, что мы хотим видеть в нашем регионе, - отметил губернатор. - Экологичное и высокотехнологичное производство. Надеемся, что в регионе появится больше таких предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами и хорошими условиями труда.

Предприятие оснащено новейшим итальянским и немецким оборудованием, сотрудники заводы прошли подготовку в Германии, Голландии, Италии и России. Все это позволит липецкому заводу выпускать кофе, по уровню качества не уступающий мировым стандартам.

В рамках бизнес-форума губернатор Игорь Артамонов также подписал соглашение с итальянской компанией Unionwire о строительстве завода по производству электропроводки для белой бытовой техники. Предприятие появится на территории Краснинского района Липецкой области. Инвесторы намерены вложить в проект около 200 млн рублей.

Футбольный клуб "Асколи" - один из старейших в Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Асколи" - один из старейших в Италии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Липецкий «Металлург» побратался с итальянским «Асколи»

Италия и Липецк будут дружить не только домами, но еще и футбольными командами. Соглашение о сотрудничестве двух клубов — липецкого «Металлурга» и итальянского «Асколи» было подписано 13 декабря во время бизнес-форума. Команды будут обмениваться опытом в рамках побратимских отношений между Липецкой областью и регионом Марке, на территории которого расположен город Асколи-Пичено. Футбольные клубы будут проводить совместные матчи, товарищеские встречи и организовывать сборы юношеских команд.

Футбольная команда «Асколи» была основана в 1898 году — это один из старейших клубов Италии. В копилке команды 16 сезонов в высшей лиге.

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