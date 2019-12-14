2019-12-13T23:07:39+03:00
Анекдоты

Худею сразу по трем диетам. По одной не наедаюсь

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- Они вон че, им ниче, а мы ниче, нам вон че!

- Господин министр спорта, у вас есть что еще сказать по поводу отстранения сборной РФ от Олимпийских игр?

* * *

Главное - до Нового года не поссориться с Марокко.

* * *

- Да как вы смеете так со мной обращаться? У меня, между прочим, золотая медаль и два красных диплома!

- Это еще не причина принести мне картошку фри вместо оплаченного мной бургера!

* * *

У bluetooth-наушников есть интересная недокументированная особенность: о том, что твой телефон вытащил карманник, ты узнаешь, только когда автобус отъедет от остановки.

* * *

Вчера в парке я гулял со своей собакой и встретил какого-то мужчину в костюме с галстуком, и тот тоже гулял со своей собакой. Теперь мне все время кажется, что моя собака считает, будто ее хозяин - оборванец...

* * *

- Какого хрена ты вдруг стала выносить мне мозг? Раньше все нормально было!

- Я стеснялась...

* * *

Собаки могут быть нашими лучшими друзьями, но кот никогда не сообщит полиции, где ты спрятал марихуану.

* * *

Французы, прочитав русские сказки, с удивлением узнали, что лягушек можно не только есть, но еще и на них жениться.

* * *

Ученые Роскосмоса обнаружили черную дыру, куда, как выяснилось, и утекают материальные и финансовые средства.

На дальнейшее изучение черной дыры Роскосмос просит дополнительно выделить 978 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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