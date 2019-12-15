Невероятно прекрасна: Ирина Шейк в нижнем белье поделилась снимком из своей спальни

Ирина Шейк прекрасна на любом снимке – будь то профессиональная фотосессия или селфи, сделанное в собственной спальне. Именно таким кадром супермодель поделилась в Инстаграме: красавица щелкнула себя на мобильный телефон, позируя в домашней обстановке. На фото Ирина позирует в красном бюстгальтере из новой коллекции итальянского бренда, «лицом» которого она является. Рядом с моделью расположился пушистый белый мишка, который придает сцене ощущение особого уюта.

Поклонники манекенщицы отметили, что на лице у Ирины нет ни грамма макияжа. При этом она выглядит невероятно свежо и естественно. В отличие от своих звездных коллег Ирина не стесняется делиться в соцсетях снимками без косметики. Впрочем, даже без макияжа она выглядит так, что многие знаменитые красавицы зеленеют от зависти.

После расставания с отцом своей дочки Леи, голливудским актером Брэдли Купером, Шейк ведет достаточно закрытый образ жизни. Поклонники Ирины отмечают, что после разрыва с бойфрендом она только расцвела. И подозревают, что в ее жизни уже появился новый мужчина – мол, так невероятно выглядеть может только влюбленная женщина. Если это так, то Ирина – просто гений маскировки. С момента ее разрыва с Купером (а это случилось весной) рядом с Ириной не видели ни одного мужчины, хоть отдаленно претендующего на роль ее нового воздыхателя. Красотка появляется на публике только в компании своих коллег по миру моды, которые все как один не интересуются женщинами. На улице папарацци фотографируют Иру исключительно в компании ее дочки Леи.

Одна из последних новостей из жизни модели – ее последнее приобретение. Ирина купила квартиру в Москве для своей мамы Ольги Шайхлисламовой. С 2017 года мама модели живет в Америке и помогает дочке воспитывать малышку Лею. Но периодически наведывается в Москву. Да и сама Ирина часто прилетает в Первопрестольную по делам. Говорят, Ирине надоело останавливаться в отелях, вот она и решила приобрести дорогие апартаменты в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы.

Мама модели Ольга Шайхлисламова помогает Ирине воспитывать дочку.Фото: EAST NEWS

Кроме этой квартиры Ирина владеет апартаментами в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. После разрыва с Купером Шейк вместе с дочкой переехала из «города Ангелов» в Нью-Йорк. Двухлетняя наследница звезды проводит одинаковое количество времени и с мамой, и с отцом. Когда Ирина занята на съемках и светских мероприятиях, девочку опекает Брэдли. Поговаривают, что актер был недоволен переездом бывшей возлюбленной в Нью-Йорк, потому что это создавало определенные проблемы в его общении с дочкой. Но со временем Купер смирился и стал регулярно наведываться в Нью-Йорк.