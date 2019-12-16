2019-12-16T14:58:31+03:00
В мире

Эрдоган готов признать геноцид индейцев

И выгнать из Турции военные базы США
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Теперь Вашингтон вдрызг разругался с другим евразийским партнёром — президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом.Теперь Вашингтон вдрызг разругался с другим евразийским партнёром — президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Российско-американские отношения вновь пробили дно» — с таких слов начинались международные новости ещё год назад. Но теперь Вашингтон вдрызг разругался с другим евразийским партнёром — президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом. Причин для ссоры много. Это и покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и ввод турецких войск в Сирийский Курдистан без согласования с Западом, и усиление из-за этого разногласий между Турцией и другими союзниками по НАТО.

Американцы тоже в долгу не остаются. На прошлой неделе Сенат (верхняя палата Конгресса США) принял резолюцию о признании геноцида армян. Речь о событиях почти столетней давности в Османской империи в разгар Первой мировой войны. Тогда жертвами массовых убийств стали не только армяне, но и представители других нетитульных национальностей — курды, ассирийцы и другие. Но о них американцы не вспоминают.

— В ответ на это решение мы сложа руки сидеть не будем. Возьмите тему краснокожих в США! Как можно не говорить о таком? История краснокожих — позор Америки, — заявил Эрдоган.

Действительно, по осторожным оценкам, после прихода европейцев в Северной Америке по разным причинам — от войн на истребление до сгона с угодий — погибло не менее 10 миллионов индейцев.

— Позиция Анкары тоже по-своему логична: как можно признавать или не признавать геноцид, когда в 1915 году ещё не существовало ООН и международного права в нынешнем виде? То, что турки обязательно ответят на недружественный шаг Вашингтона, было очевидно. Конечно, «признание геноцида индейцев» — это насмешка, троллинг, но для Белого дома довольно опасный. Турция ведь действительно может создать нечто вроде глобальной правозащитной организации, которая бы расследовала военные преступления США по всему миру (прежде всего, против мусульман — за более чем 15 лет пребывания американских контингентов в Ираке и Афганистане были убиты десятки тысяч мирных жителей), — рассказал «КП» востоковед-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Впрочем, всевозможные грозные резолюции — вещь скорее психологическая. Анкара вполне может ответить Вашингтону и более ощутимо:

— Придёт время и, если понадобится, мы закроем (американские военные базы) Инджирлик и Кюренджик, — пригрозил Эрдоган.

— Выдворить эти базы, конечно можно, но тогда придётся идти дальше. Почти всё стрелковое вооружение турецких военных сделано в США. Но дальнейшая кооперация двух стран после столь недружественных шагов станет невозможной. Значит, Эрдогану придётся вкладывать огромные деньги в перевооружение армии. На это, думаю, он не пойдёт, и предложение «закрыть Инджирлик» пока останется лишь угрозой, — полагает Юрий Мавашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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