2019-12-16T15:23:52+03:00
Умные вещи

ВКонтакте представила тематические ленты от экспертов и алгоритмов

Обновление постепенно появится у всех пользователей в течение нескольких дней
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ВКонтакте первой среди соцсетей в России запустила тематические ленты в разделе «Рекомендации». Впервые записи по конкретным темам вместе собирают алгоритмы и открытая редакция — экспертом может стать каждый активный пользователь соцсети. Благодаря совместной работе нейросетей и экспертов в тематические ленты попадают только лучшие публикации, а шанс заявить о себе получают и начинающие авторы.

На старте тематических лент 11: туризм, фото, наука, кино, музыка, игры, IT, стиль, юмор, арты и спорт. Они отображаются в мобильном приложении, в разделе рекомендаций. При этом вкладка «Для Вас» — не тематическая: в ней собираются любые материалы, которые могут быть интересны конкретному пользователю.

Над отбором записей для тематических лент совместно работают люди и алгоритмы. Сначала тематику публикаций определяют нейронные сети — но автор может указать её самостоятельно при создании или редактировании записи.

Затем подключаются эксперты — на старте приглашения получили участники VK Talents и известные пользователи ВКонтакте. Для каждой тематической ленты — свой состав, который голосует за или против материалов по своей теме: музыканты следят за самыми интересными новостями из мира музыки, режиссёры и операторы отмечают лучшие публикации про кино, учёные и преподаватели курируют ленту о науке. Чем больше положительных откликов, тем выше алгоритмы поднимут публикацию в «Рекомендациях».

Если эксперт неактивен или на материалы, которые он поддержал, поступает много жалоб, его могут лишить звания. Чтобы стать одним из экспертов и влиять на рекомендации, достаточно быть активным пользователем ВКонтакте, глубоко знать какую-то тематику и пройти небольшое тестирование. Отправить заявку можно по ссылке: vk.me/vkexperts

Обновление постепенно появится у всех пользователей в течение нескольких дней.

Семён Поляков, разработчик рекомендательных систем ВКонтакте:

«Мы верим в алгоритмы. Но есть вещи, которые не поддаются цифрам и формулам. Люди лучше нейронных сетей разбираются в вопросах эстетики и искусства, понимают шутки и улавливают настроение поста. Поэтому мы придумали решение, объединяющее сильные стороны людей и алгоритмов. Благодаря системе экспертов тематические ленты смогут не только соответствовать трендам, но и задавать их, помогать находить новую аудиторию как признанным авторам, так и начинающим, а ещё — радовать читателей качественным контентом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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