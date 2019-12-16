Opel возвращается в Россию

Opel снова будет продаваться в России. Такое заявление сделал производитель, владеющий этой автомобильной маркой. Пока в продажу поступят только две модели: кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life. Первый будут везти из Германии, а второй - производить на заводе в Калуге. Компания хочет пощупать рынок, поэтому автомобили будут поставлять под заказ.

Напомним, Opel ушел из России в середине 2015 года. Тогда немецкой маркой владел американский концерн General Motors. В компании отрицали, что решение там приняли из-за санкций. Уход объяснили резким - на 70% - падением продаж. Это произошло на фоне тогдашней девальвации рубля. Как объяснили тогда в Минпромторге, Opel подорожал сильнее других, потому что на три четверти зависел от импортных запчастей. Другие автопроизводители к этому времени локализовали больше половины производства в России.

В 2017 году General Motors продала Opel французской группе PSA, которая владеет французскими брендами Peugeot и Citroen. В начале этого года глава группы дал обещание снова выйти на российский рынок. Он по-прежнему считается самым большим и перспективным в Европе. По данным аудиторской компании PwC, в течение ближайших пяти лет российский рынок будет расти на 7% в год. Но пока прогнозы не сбываются.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, за 11 месяцев этого года продажи новых машин упали почти на 3%. А если сравнивать с 2012 годом, то в нашей стране продается на треть меньше новых автомобилей. Это связано с тем, что цены на машины растут примерно на 10% каждый год, а зарплаты с такой скоростью не увеличиваются. По данным Автостата, средняя цена отечественной машины сейчас составляет 660 тысяч рублей, а иномарка (отечественная или импортная) стоит 1,8 млн рублей.