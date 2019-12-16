Губернатор Анатолий Артамонов - об экотехнопарке «Калуга»: «Это проект будущего, который надо тиражировать по всей стране»

В Калужской области завершено строительство первой очереди экотехнопарка «Калуга». Современное экологичное производство в Износковском районе будет заниматься сортировкой, переработкой и размещением мусора. Экотехнопарк полностью готов и может приступать к работе. Площадку первой очереди 13 декабря посетили заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом комплексе используются самые современные российские и европейские технологии по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Калужская область дала согласие на строительство экотехнопарка только после того, как мы убедились в том, что обеспечены все гарантии экологической безопасности проекта, - подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов. - И сегодня мы удостоверились, что это проект будущего, который надо тиражировать по всей стране. Он прошел все экологические экспертизы, подтверждения всех государственных служб, которые стоят на защите природы. Мы приглашаем любого, кто обеспокоен его безопасностью. Я спокоен насчет экологичности производства, доволен и рад, что впервые в стране оно появилось на территории нашего региона.

При сортировке из мусора будут извлекаться черные и цветные металлы, бумага, стекло, пластик и электронный лом. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Глава Калужской области напомнил о поручении Владимира Путина: президент России неоднократно подчеркивал, что проблема утилизации мусора в нашей стране не решалась десятилетиями, поэтому сейчас перед регионами стоит задача организовать современные и безопасные комплексы по утилизации с применением самых современных технологий. По словам Анатолия Артамонова, строительство такого предприятия - дорогостоящий проект, который невозможно было бы осуществить без инвестиций правительства Москвы.

В экопарке построены современные очистные сооружения. Вода из них выходит такой степени чистоты, что в ней можно разводить живую рыбу. За экологический контроль отвечает круглосуточная система экомониторинга: она следит за показателями состояния воздуха и земли.

Современные и просторные корпуса оборудованы техникой российского и немецкого производства. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

- Экотехнопарк уникален тем, что здесь налажена четкая система экологического контроля по принципу «воздух, земля, вода». Вместе со специалистами Росприроднадзора мы подтверждаем, что все оборудование и приборы работают, - подчеркнул вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев. - Они соответствуют лучшим мировым экологическим и технологическим стандартам. Все процессы наблюдаются в режиме онлайн, и в любое время можно проверить состояние объекта.

Большая половина оборудовании на предприятии — российского производства. Остальная часть закуплена в Германи и Австрии. По мнению Алексея Гордеева, калужский экотехнопарк станет площадкой для внедрения и испытания самых современных технологий утилизации, и этот опыт потом будет внедряться в других регионах. Это позволит решить проблему переработки и сортировки отходов в России в кратчайшие сроки.

На предприятии применяются самые современные технологии. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

- Это хорошая школа для всех региональных операторов. Кроме того, в экотехнопарке предусмотрена не только сортировка и обработка отходов, но и возвращение большей их части в экономику в виде ценного вторичного сырья. Здесь наглядно можно посмотреть, как работает экономика рециклинга, - отметил Алексей Гордеев.

Сортировочный комплекс состоит из двух корпусов, предприятие сможет перерабатывать до 1 млн тонн мусора в год — это примерно 2-3 тысячи тонн твердых отходов в сутки. При сортировке из мусора будут извлекаться черные и цветные металлы, бумага, стекло, пластик и электронный лом общим объемом до 250 тонн в год.

Предприятие расположено в Износковском районе. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Остальные отходы, не подлежащие переработке, будут спрессовываться катками: эта технология позволит удалить воздух из слоев мусора, чтобы исключить его разложение и образование свалочного газа. Для надежности слои будут также пересыпаться грунтом.

Открытие экотехнопарка позволит создать 575 новых рабочих мест. Уже сейчас работу на предприятии получил 151 сотрудник. Планируется, что на базе экотехнопарка в ближайшие годы построят предприятия по переработке вторичного сырья и производства товаров — например, пластиковых люков, труб, заборов. Кроме того, есть планы организовать здесь производство RDF-топлива. Специальные топливные брикеты делаются из отходов и используются на промышленных предприятиях.

Такие машины будут развозить перерабатываемое сырье. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Экотехнопарк уже включился в социальную жизнь Износковского района и активно помогает строить новые дороги и благоустраивать поселки. Так, на средства предприятия была отремонтирована школа в селе Шанский Завод. В учебном заведении появилась новенькая спортивная площадка с полем для мини-футбола, беговыми дорожками с мягким покрытием и тренажёрами.