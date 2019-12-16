Модные дети звезд на елке: внуки Шараповой в худи, сыновья Кожевниковой в поло, а Аршавин-младший как денди лондонский одет

В конце декабря количество премьер новогодних представлений для детей зашкаливает. Звезды порой не успевают везде сами и отправляют детей с нянями. Так Арсений Аршавин побывал в Российской академии наук. Для детей звезд здесь состоялся закрытый показ новогоднего шоу «СеРверный полюс». На научную елку младший сын Юлии Барановской приехал в сопровождении няни. А одет мальчик был «с иголочки» - как настоящий модник в трендовые в этом сезоне клетчатые брюки и джемпер цвета «перец чили». Стоит отметить, что держится Арсений даже, когда мамы нет рядом непринужденно и уверенно с улыбкой отвечает на вопросы журналистов - первоклашка часто снимается для ТВ, участвует в модных показах и фотосессиях. Поэтому ничуть не смущается.

На научную елку младший сын Юлии Барановской приехал в сопровождении няни.Фото: Предоставлено организаторами

Другие дети пришли с мамами и бабушками. Телеведущая Арина Шарапова была в компании внуков-подростков, которые оказались большими друзьями бабушки. Мальчики для выхода на елочную тусовку выбрали худи «Abercrombie & Fitch» и «Levis». Шарапова же рассказала о главной семейной традиции, которую в семье соблюдают 31 декабря: «У нас есть традиция: на салфетке пишем желания, сжигаем ее, пепел кидаем в шампанское и быстро выпиваем в полночь».

Мария Кожевникова смотрела шоу с сыновьями.Фото: Предоставлено организаторами

Мария Кожевникова смотрела шоу с сыновьями и осталась довольна представлением: «Если ваши дети любят различные опыты и уже понимают, что такое нейросеть, то вам на научную ёлку в РАН. Зрителей в зале нет, все участники спектакля. Дети топают, хлопают, прыгают, ловят мячики и дым. Я бы рекомендовала эту ёлку лет с 6, хотя наш младший, которому 2 года 6 месяцев смотрел с удовольствием, но от шумных опытов вздрагивал. Во избежание кривотолков, что на фото моя дочь, которую я скрывала от общественности столько лет - объясняю: это Ваня, как джентельмен, пригласил школьную подружку Анфису на спектакль».

Дарья Сагалова с семьей.Фото: Предоставлено организаторами

Актрисы Елена Бирюкова и Дарья Сагалова привели на елку не только детей, но и мужей - мужчинам разбираться с опытами было также интересно, как их наследникам.