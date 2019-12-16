Россияне не торопятся отказываться от пальмового масла

Ограничения, принятые против пальмового масла постепенно дают результат - меньше завозить этого продукта пока не стали, но темпы роста импорта замедлились. Такие данные приводит в своем исследовании международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. В 2018 году «пальма» была лидером среди всей снеди, ввезенной в страну.

Неужели дали результаты все ограничения? С 1 октября 2019-го в России подняли НДС на пальмовое масло: вместо льготных 10% стали платить в два раза больше. А с 1 июля товарам с этим продуктом отвели особые полки в супермаркетах — там красуются ценники с аббревиатурой СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров).

- Эти цифры обманчивы. Мы считаем, что никаких изменений в потреблении пальмового масла в России не произошло, - сказал «КП» директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Его слова подтверждает тот факт, что завозить «пальмы» стали все-таки больше — хоть и ненамного. Если в прошлом году она росла как на дрожжах, то теперь показывает скромные +5,3%.

По словам эксперта в прошлом году импорт пальмового масла резко вырос из-за изменений в законодательстве. До 1 января 2018-го промышленники выбирали, что дешевле: пальмовое масло или российское растительное масло. Последнее еще нужно было превратить из жидкого в твердое. Но власти ограничили двумя процентами содержание трансжиров в маргаринах и других продуктах. Переработанное растительное масло относится к трансжирам, а пальмовое нет. Вот и стали последнего закупать больше.

- Сейчас спрос на пальмовое масло на внутреннем рынке стабилен, расти потребность может только за счет развития экспорта молочных или кондитерских продуктов, - рассказал Мальцев. - Российские предприятия закупают сырье, перерабатывают его и экспортирую получившийся продукт — нормальная практика ведущих экономик мира.

Теперь главная строка нашего пищевого импорта — это сливочное масло. Его за 9 месяцев года завезли на 36,4% больше, чем за тот же срок года прошлого.

КОНКРЕТНО

Импорт продовольственных товаров

Сливочное масло +36,4%

Сахар-сырец +22,1%

Сгущенное молоко +20,9%

Какао-бобы +16,4%

Кофе +13,9%

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza за январь-сентябрь 2019-го.