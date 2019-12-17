Любимая певица Папы Римского поздравила его с днем рождения через «Комсомолку»

17 декабря Папа Римский Франциск отмечает свой 83-й день рождения. Его любимая российская певица Светлана Касьян решила поздравить главу Римско-католической церкви оригинально: оперная дива записала видеоролик, где исполнила арию Тоски.

- Его Святейшеству особенно нравится именно эта опера Пуччини, - рассказала Светлана «Комсомолке». - Желаю ему здоровья, энергии и возможности побывать в России!

Свое 80-летие понтифик отмечал праздничным обедом с бездомными, а на прошлый день рождения к нему приходили дети из благотворительного диспансера с тортом, украшенным фигурками елок и снеговиков.

А вот Светлану Касьян он в этом году пригласил отпраздновать ее день рождения с ним в Ватикане, где подарил ей частицу Туринской плащаницы.

ДОСЬЕ «КП»

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в многодетной семье итальянского эмигранта. Сначала учился на химика-технолога, затем в семинарии. В юные годы работал лаборантом, уборщиком и даже вышибалой в ночном клубе. В 1969 году был рукоположен в священники. В 2001 году стал кардиналом. Был вероятным кандидатом на пост главы Римско-католической церкви еще в 2005 году, но в итоге был избран кардинал Йозеф Ратцингер (Бенедикт XVI). После его отречения стал новым Папой 13 марта 2013 года, принявшим имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Надо отметить, что это первый Папа с таким именем, первый Папа из Нового Света, первый Папа-иезуит и первый Папа, встретившийся с Патриархом Московским и всея Руси в 2016 году в Гаване.