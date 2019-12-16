2019-12-16T17:40:55+03:00
Телевизор

Лео Бокерия, исцеляющий сердца и играющий в футбол

Телеканалы готовятся отметить 80-летие знаменитого кардиохирурга
Глеб ГУБАРЕВ
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Лео Бокерия в роли телеведущего замечен не был, однако его знают практически все.Лео Бокерия в роли телеведущего замечен не был, однако его знают практически все.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Согласитесь, врачу, если он не ведет телепередачи о здоровье, крайне сложно стать звездой. Лео Бокерия в роли телеведущего замечен не был, однако его знают практически все. Разумеется, не каждый прохожий держит в голове список его многочисленных регалий (да и сам Лео Антонович, скорее всего, не вспомнит все свои титулы и звания), но любой из нас на вопрос "Кто такой Бокерия?" сразу ответит: "Знаменитый кардиолог!". И будет прав, разве что слово "знаменитый" уместнее было бы заменить на "выдающийся".

Бокерия всегда был на передовой в битве за человеческие сердца - экспериментирует, применяет новаторские методы, первым находит решения в ситуациях, кажущихся другим врачам безвыходными. Именно поэтому имя сердечных дел мастера у всех на устах, а в день его юбилея телеканалы покажут сразу три документальных фильма, посвященных имениннику.

Авторы картины «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (Первый канал, 22 декабря, 14:10) вместе с юбиляром вспомнят о том, что начиналось все для юного Лео с мечты стать лучшим врачом и жить в большом городе. За счет чего парнишка из многодетной абхазской семьи смог эти мечты реализовать? Как ему удается в столь преклонном возрасте не только плодотворно работать, но еще и играть в футбол? Феномен по имени Бокерия постараются объяснить его жена Ольга, дочь Екатерина, внук Антон.

В фильме "Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн" (НТВ, 22 декабря, 05.05) Лео Антонович поведает о своих знаменитых пациентах и их сердечных (в прямом смысле) тайнах. Своими впечатлениями о великом медике поделятся Сергей Лавров, Никита Михалков, Рамзан Кадыров, Зураб Церетели, Иосиф Кобзон и Геннадий Хазанов.

В ленте "Победитель" ("Культура", 22 декабря, 15.45) о легендарном кардиологе будут говорить его коллеги: академики, профессоры, директоры институтов и обычные медики - в общем, все те, для кого Бокерия уже долгие годы является другом, соратником, учителем, примером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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