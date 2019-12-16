2019-12-16T17:41:53+03:00
Телевизор

"Что? Где? Когда?": с молодежью и без Друзя

Зрителей ждет заключительная игра зимней серии в клубе знатоков
Глеб ГУБАРЕВ
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Пока Александр Друзь отдыхает от игр, в клубе правит бал молодежь. Фото: Первый каналПока Александр Друзь отдыхает от игр, в клубе правит бал молодежь. Фото: Первый канал
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Предпоследняя игра сезона даст ответ на вопрос, какая же из команд сыграет против телезрителей в Финале года. Правила зимней серии, в которой определяется финалист, предельно просты - в финал выходит та шестерка знатоков, которая выиграет с наиболее убедительным преимуществом. Напомним, после обидных поражений секстетов Балаша Касумова и Алеся Мухина (в обоих случаях был зафиксирован результат 5:6) на заветное место за финальным столом претендуют две команды: дружина обладателей "Хрустального атома", победившая в стартовой игре зимней серии со счетом 6:4, и команда Ивана Жаркевича.

Именно шестерка, ведомая менеджером из Тюмени Иваном Жаркевичем, сыграет в серии последней и, соответственно, получит наилучшие шансы на выход в финал. Команда у Ивана молодая (два самых возрастных игрока лишь разменяли в этом году четвертый десяток), а значит, неопытная, что может в столь ответственный момент стать как плюсом, так и минусом для знатоков. Впрочем, пока подопечные Жаркевича празднуют успех все-таки чаще, чем терпят поражение - на их счету две победы в трех играх.

Помимо капитана Жаркевича, за стол 22 декабря сядут Денис Галиакберов, Михаил Новосёлов, Лев Кертман, Кирилл Чернышёв и Анастасия Рекшинская. Если молодым знатокам удастся превзойти успех сборной обладателей "Хрустального атома", именно они сыграют в финале. Доя кого-то из поклонников "Что? Где? Когда?" такой расклад будет скорее разочарованием - наверняка многие хотели бы видеть в последнем матче сезона игроков уровня Александра Друзя. Увы, Друзь после памятного скандала с нечестной игрой в шоу "Кто хочет стать миллионером?" от участия в этом сезоне отстранен, поэтому шанс получают молодые эрудиты.

Первый канал, "Что? Где? Когда?", 22 декабря, 21.45

ИСТОЧНИК KP.RU

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