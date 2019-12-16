Кожевникова, Асмус и Кулецкая раскрыли секреты Деда Мороза

Многих детей мучает вопрос: как же Дед Мороз и Снегурочка всего за одну ночь умудряются поздравить всех детей планеты с праздником и вручить им подарки? Праздничный спектакль «Путешествие на СеРверный полюс» раскроет все сказочные секреты главных новогодних героев.

Чтобы справиться с такой непростой задачей, Морозу пришлось изобрести искусственный интеллект по имени Нейросеть. На роль Нейросети создатели представления пригласили известную актрису Кристину Асмус. Ее персонаж появляется в шоу только на экране, поэтому Кристина в этот вечер была на шоу в качестве зрителя и оценила все со стороны.

Звезды побывали на закрытом показе новогоднего шоу «СеРверный полюс» от Научной елки WOW! HOW?

На премьере семейного представления «Путешествие на СеРверный полюс» Кристина Асмус появилась одна. Муж актрисы — шоумен Гарик Харламов отправился на съемки в Петербург. Не смогла быть на спектакле и дочь звездной пары: Настя готовится к собственному спектаклю, в школьной постановке «Щелкунчика» она играет роль Мари.

- Когда я сидела в Большом зале РАН, мой внутренний ребёнок просто вопил от восторга: «Ого, ничего себе! Как они это делают?!», - делится эмоциями Асмус. - Это прекрасная идея - образование через развлечение. Я уверена, что спектакль придётся по душе не только детям, но и взрослым. Но не только в визуальной части дело, уровень которой в «СеРверном полюсе» просто фантастический! У нас прекрасная история, где дружба и любовь, несомненно, побеждают всё. Но не без помощи зрителей, конечно. Интерактив и прямое взаимодействие с залом - важнейшая составляющая нашего спектакля. Впечатления для детей наиболее яркие, если они принимают участие в процессе.

Мария Кожевникова оценила, что в шоу юные зрители принимают самое активное участие.

На премьере звезды появились с детьми. В числе гостей были замечены: Мария Кожевникова, Елена Кулецкая, Светлана Светикова, Дарья Сагалова, Анастасия Меськова, Наталья Лесниковская, Арина Шарапова, Ольга Ломоносаова, Александр Бердников, Алексей Кабанов, Глафира Тарханова, Елена Бирюкова.

Мария Кожевникова оценила, что в шоу юные зрители принимают самое активное участие.

- Самое главное в елке – чтобы нравилось детям. В шоу «Путешествие на СеРверный полюс» дети очень активно участвовали, классно, когда спектакли заточены под то, чтобы дети ощущали себя не зрителями, а участниками. Набор опытов каких-то мы видели в прошлом году, а некоторые опыты дети могли видеть на днях рождениях или где-то еще, но здесь они могут поучаствовать, нужно справиться с заданием, похлопать, потопать, покричать, загадать желание. Для меня самое главное, чтобы наши дети улыбались, смеялись. Когда было шоу с молниями на сцене, ребенок сказал другому – ты должен сидеть смирно, держаться за стул двумя руками, иначе тебя заденет молния. И ребенок поверил, очень старался. И это было классно.

На представление Елена Кулецкая пришла с дочкой Никой, ей сейчас три с половиной года.

Фотомодель Елена Кулецкая рассказала, что вовсю готовится к празднику. В ее семье уже достали елку, а сама она активно покупает игрушки и подарки. На представление Елена пришла с дочкой Никой, ей сейчас три с половиной года.

- Это как раз тот самый возраст, когда у детей просыпается интерес к представлениям, волшебству, елкам, - говорит Кулецкая. - Как раз в этом году мы начали наш елочный культпоход с Научной елки WOW! HOW? Ника в восторге и с радостью вспоминает шоу, повторяет какие-то слова, произнесенные героями. Особенно запомнились веселые олени.