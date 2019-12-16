Ариадна Бажова-Гайдар, мать Егора Гайдара: Даже врагам Егора я не желаю потерять сыновей и пережить то неизбывное горе, которое все эти годы - со мной

Десять лет назад ушел из жизни один из реформаторов нашей страны Егор Гайдар. О пользе его вклада спорят до сих пор. Однако все признают величину его фигуры, его значимость для страны. Обозреватель Александр Гамов поговорил с матерью реформатора в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Ариадна Павловна, здравствуйте, это Саша Гамов.

- Здравствуйте, Саша.

Мать Егора Гайдара: "Даже врагам моего сына я не пожелаю потерять сыновей и пережить то неизбывное горе, которое 10 лет живет со мной" 00:00 00:00

- Я просто помню этот день… Поэтому - вот вам звоню.

- Да, день печальный для меня, очень печальный…

- Ваш сын и сын Тимура Аркадьевича, и внук Аркадия Петровича Гайдара и Павла Петровича Бажова, ушел... 10 лет уже минуло. Я буквально на днях его вспоминал, как он приходил к нам в «Комсомолку», останавливался у обелиска, где имя было начертано - Аркадия Гайдара… И сейчас он с нами. Этот обелиск Эрнста Неизвестного… Егор Тимурович всегда останавливался, снимал шапку. А я ему автографы свои раздавал, потому что у меня подпись, если вы помните, гайдаровская… Ну, вот это все я сегодня и вспоминаю.

- Да, да, да…

- Скажите, Ариадна Павловна, я понимаю, день печальный, но все равно, может быть, на какой-то один вопрос можно, чтобы вы ответили?

- Не политический?

- Нет. Абсолютно не политический. Он - человеческий, скорее. 10 лет прошло, как нет Егора Тимуровича. А о нем вспоминают. По-разному. Кто-то плохо, кто-то хорошо. Это человеческий, я думаю, - это не политический вопрос. Как вы думаете, почему? Вот что за человек он был?

- Человек Егор был замечательный. Умный. Талантливый. Смелый. Благородный. Все было так.

Ну, это не нравится людям неблагородным, неумным, и завистливым. Это не нравится. Ведь и врагов Егора - таких очень много, я их знаю всех. Я отношусь к ним, как вы понимаете, очень плохо.

Но даже им я не желаю потерять сыновей. Вот это горе - неизбывное, страшное горе, оно живет со мной.

Ну, что я могу еще сказать? Да ничего больше, Саш.

Семейный портрет Егора Гайдара, 1990-е годы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ариадна Павловна, к сожалению, я редко, может быть, вам звоню и редко вас навещаю, но, поверьте, я всю жизнь буду вспоминать и Аркадия Петровича, и Павла Петровича, и Тимура, мы его часто вспоминаем дома, и Егора... И ваших замечательных внуков.

- Внуки у меня хорошие, они еще помогают мне выжить... Сашенька, а ваш цветок у меня живет.

- Это цветок не только мой, это цветок от "Комсомольской правды"

- Я понимаю. Но ведь вы его привезли. Для меня это вы его олицетворяете.

- Я не знаю, правда, как он называется. Но мы вот так решили…

- Меня удивляет, что он цветет. Я не знаю, сколько лет уже прошло, а он все - живой...

- Лет пять, наверное. Но это потому, что от «Комсомолки». Если бы был от меня, то, может, завял бы давно… А это - от газеты, которую Тимур очень любил.

- Я не скрою, несколько звонков было, типа, дай телефон Ариадны Павловны, мы хотим… Но я, честно говоря, коллегам не всегда доверяю… Скажите, как ваши внучата? Я имею в виду вот парень, который диссертацию по Стругацким защищал. Готовил, вернее.

- Павел.

- Паша, да. Вот как у него дела?

- Да у него завтра защита. Магистерская.

- Он в магистратуре, да?

- Да.

- Это касается творчества Стругацких?

- Да.

- Ваших родственников тоже?

- Да, да.

- Потому что Маша, супруга Егора Тимуровича, она дочка Аркадия Стругацкого, да. Так. А остальные как? Петя вот, с которым я дружен был…

- У Петечки все хорошо. Он работает. У него большая семья. У него дочка и сын. Он ими очень занимается. Дети прелестные. Катя уже совсем большая. А Артем – мой обожаемый внук.

- Скажите, а фуражка Тимура Аркадьевича, адмиральская, так у вас в прихожей - на вешалке, да?

- Так и лежит.

- Потому что - чтобы было видно, кто хозяин в доме.

- Да, да. Но иногда разрешается Темочке ее носить. Когда он очень хорошо себя ведет.

- И был еще у вас кортик, который я не согласился взять в наш редакционный музей, потому что это слишком дорогая вещь. Кортик, если мне память не изменяет, Тимура Аркадьевича, да?

- Он в музее Арзамаса.

- А, ну и ладно, пусть. У нас остались те автографы Аркадия Гайдара, которые мне Тимур Аркадьевич передал, я думаю, что нам этого достаточно. Я не смею больше вас задерживать. Я-то, с вашего позволения, тогда что-то отсюда выберу, что-то дам - человеческое, с хорошим каким-то человеческим заголовком… Вот, может, правильно вы сказали, что никому, даже врагам Егора, вы бы не пожелала, чтобы они потеряли своих сыновей. Вот это очень сильно.

- Хорошо, Саша, я знаю, что вы не сделаете мне вреда, сделайте как угодно.

- Хорошо, Ариадна Павловна. Вам спасибо, я вас очень люблю… И вы в любое время звоните, не забывайте меня, ладно?

- Спасибо, Саша. Спасибо за внимание. Спасибо за память о Егорушке. Спасибо вам. Всего доброго.

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