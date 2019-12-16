«Боинг» готов прекратить выпуск самолетов 737 МАХ

Буквально месяц назад американские журналисты, ссылаясь на высокопоставленные источники, пророчили скорое возвращение самолетов «Боинг» 737 МАХ, полеты которых были приостановлены в марте. Такому решению предшествовали две катастрофы, которые произошли с разницей в полгода, — в конце октября 2018 года в Индонезии, а затем в марте этого года в Эфиопии.

Триумфальное возвращение «Боинга» 737 МАХ 8 должно было произойти в декабре, а в январе планировалось провести переобучение пилотов. Но, видимо, придется подождать еще.

Правление авиаконцерна сейчас склоняется к тому, чтобы сократить выпуск роковых моделей 737 МАХ. Также рассматривают вариант, согласно которому «Боинг» вовсе откажется от производства целого поколения самолетов.

Такие кардинальные меры могут привести к сокращению рабочих мест в авиаконцерне и на тех предприятиях, которые поставляют детали для будущих лайнеров. Не исключено, что это повлечет сбои в работе целой группы авиакомпаний.

Перед заседание правления «Боинга», которое началось вечером в воскресенье, представители холдинга заверили, что авиаконцерн продолжает совместную работу с Федеральным авиационным управлением США.

- Мы продолжим проводить оценку производственных решений, учитывая сроки и условия возврата к эксплуатации моделей самолетов 737 МАХ, которые выдвигают нам регулирующие органы, - отметили представители американской компании.

Простой нескольких тысяч модернизированных самолетов 737 МАХ может обойтись «Боингу» в колоссальный штраф. По разным оценкам, можно говорить о 10 млрд долларов. Такую сумму могут истребовать от концерна авиакомпании за невозможность эксплуатировать его лайнеры.