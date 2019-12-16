2019-12-16T19:22:02+03:00
В мире

«Боинг» готов прекратить выпуск самолетов 737 МАХ

Такое решение может привести к массовым увольнениям и кризису в авиаотрасли
Мария БЕРК
Поделиться:
Боинг 737 МАХ в аэропорту Дюссельдорфа.Боинг 737 МАХ в аэропорту Дюссельдорфа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Буквально месяц назад американские журналисты, ссылаясь на высокопоставленные источники, пророчили скорое возвращение самолетов «Боинг» 737 МАХ, полеты которых были приостановлены в марте. Такому решению предшествовали две катастрофы, которые произошли с разницей в полгода, — в конце октября 2018 года в Индонезии, а затем в марте этого года в Эфиопии.

Триумфальное возвращение «Боинга» 737 МАХ 8 должно было произойти в декабре, а в январе планировалось провести переобучение пилотов. Но, видимо, придется подождать еще.

Правление авиаконцерна сейчас склоняется к тому, чтобы сократить выпуск роковых моделей 737 МАХ. Также рассматривают вариант, согласно которому «Боинг» вовсе откажется от производства целого поколения самолетов.

Такие кардинальные меры могут привести к сокращению рабочих мест в авиаконцерне и на тех предприятиях, которые поставляют детали для будущих лайнеров. Не исключено, что это повлечет сбои в работе целой группы авиакомпаний.

Перед заседание правления «Боинга», которое началось вечером в воскресенье, представители холдинга заверили, что авиаконцерн продолжает совместную работу с Федеральным авиационным управлением США.

- Мы продолжим проводить оценку производственных решений, учитывая сроки и условия возврата к эксплуатации моделей самолетов 737 МАХ, которые выдвигают нам регулирующие органы, - отметили представители американской компании.

Простой нескольких тысяч модернизированных самолетов 737 МАХ может обойтись «Боингу» в колоссальный штраф. По разным оценкам, можно говорить о 10 млрд долларов. Такую сумму могут истребовать от концерна авиакомпании за невозможность эксплуатировать его лайнеры.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дональд Трамп-младший: Теперь все знают правду - никакого сговора моего отца с Россией не было!
В помощь идущему на второй срок Дональду Трампу его старший сын написал прелюбопытную книгу «Спущенный курок: как левые культивируют ненависть и заставляют нас замолчать». «Комсомолка» почитала и перевела самые интересные фрагменты
Новости 24
В России продлили заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Фанаты Загитовой требуют лишить Тарасову права комментировать фигурное катание
Как за каменной стеной: Мастиф несколько лет провожает маленькую хозяйку в школу
Россиянин попал в тайскую тюрьму после нападения на полицейского
Умер Никки Хенсон, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти»
В Подмосковье изъяли наркотики на $1,5 млн
Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и «Северный поток-2»
Курившая в постели женщина умерла от ожогов в Москве
Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки
Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства
Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года
Защита экс-министра финансов Подмосковья обжалует приговор
В Эстонии извинились за слова главы МИД, назвавшего премьера Финляндии кухаркой
Минэку предложили ряд мер, чтобы повысить уровень доверия к силовикам
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Вологодские бюджетники получат прибавку к зарплате
Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко
В Совфеде рассказали, как перегнать Америку
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год