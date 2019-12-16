Эпатажный сын Елены Яковлевой показал лицо без шрамов

Единственный сын Елены Яковлевой не уступает по популярности своей звездной маме. Только прославился он не актерским талантом, а нестандартной внешностью. Денис Шальных татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов на лице. Правда, с недавних пор 27-летний парень избавляется от наколок.

Денис Шальных активно ведет соцсети и делится с подписчиками событиями из жизни. На днях он решил показать, как выглядел в юности и что с ним стало теперь. Он опубликовал две фотографии. Скорее всего, временной промежуток между снимками - десять лет. Судя по кадрам многочисленные наколки сын Елены Яковлевой начал делать в юности.

На первом фото, которое опубликовал наследник именитой актрисы, перед нами предстает 17-летний юноша. У него пухлые щеки, густые светлые волосы и гладкое без шрамов лицо, хотя первые тату уже имеются. "Эх, волосы", - подписал этот кадр Шальных.

На втором снимке все лицо Дениса покрыто тату, появились шрамы, а волосы заметно поредели. Кроме того, видны первые результаты от процедуры выжигания рисунков лазером.

Шальных принял решение свести тату, так как они ему мешают жить. Парня не пугают ни высокая стоимость операции, ни последствия, которые могут возникнуть. Процедуры по избавлению от тату весьма дорогие. Не секрет, что выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их. Парень обратился в одну из московских клиник. Ради нового лица он готов расстаться с кругленькой суммой. По некоторым данным, цена на подобные процедуры начинается от 100 тысяч и выше в зависимости от сложности работ.

Меж тем специалисты предупреждают - после травмирующей операции по удалению тату будут последствия. "Полностью от тату избавиться невозможно. Каждую процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней. Лазер расщепляет краску, появляется ожог", - рассказала kp.ru врач-дерматолог одной из крупнейших клиник России, пожелавшая остаться инкогнито.

По словам специалиста, след от татуировки останется в любом случае. "Это что-то по типу пигмента. Место будет отличаться от цвет кожи. И самое главное - если краска сидит глубоко, то лазер в этом случае бессилен", - поведала врач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744954" frameborder="0"></iframe> Сыну Елены Яковлевой выжигают лазером татуировки с лица.

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