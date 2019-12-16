2019-12-16T21:29:43+03:00
Общество

«Единая Россия» предлагает отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В «Единой России» предложили облегчить жизнь и учителям, и родителям, и, конечно, детям, отказавшись от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Инициатива будет направлена в Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, сообщает координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.

Она рассказала, что во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу. «В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много», – указала депутат.

Помимо этого, введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования. «Эксперты обращают внимание на это. Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы», – пояснила Аршинова.

С ней согласны представители родительской общественности. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает – банально не хватает преподавателей иностранного языка. «Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них - преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который включает в себя способность устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы», – отметила Волынец.

В целом, сообщила Аршинова, 60% российских школ находится в сельской местности, и у многих их выпускников в будущем может не быть потребности в использовании иностранного языка. Кроме того, введение обязательного экзамена по иностранному языку при существующих проблемах может просто закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие вузы страны.

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