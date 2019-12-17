2019-12-16T22:02:42+03:00
Общество

Вопрос дня: А вам что важнее - корпоратив или премия?

72% россиян готовы отказаться от предновогодних празднований на работе в пользу денежных премий
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А вам что важнее - корпоратив или премия?А вам что важнее - корпоратив или премия?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Элина ДЕНИСОВА, сомелье:

- Я всегда за сплочение командного духа. Но обстоятельства сегодня могут быть разные - скажем, у детей грядет поступление в вуз за плату. А вообще для сомелье сейчас горячая пора - мы не празднуем, мы сами людям создаем праздники.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент «Российского сигарного союза»:

- Мы обсуждали тему корпоративов с коллегами недавно. Большинство это расценивает как стимулирующее мероприятие. Отказываться от такого не хотят. Но, учитывая ситуацию в стране, стремятся провести нечто отличное от того, что принято считать корпоративом, по сути, праздничное собрание коллектива. Для меня собраться не проблема - мы с коллегами и так раз в неделю собираемся.

Сергей ЗАЙЦЕВ, член «Союза борьбы за народную трезвость», психолог:

- Я активист ЗОЖ. А что такое корпоратив - коллективная пьянка. Для меня дороже семья. А для нее разве нужно, чтобы я на корпоративе напился? Лучше б премия была - у меня семья многодетная, я бы потратил на сандалики-платьишки. В оздоровительном центре, где я работаю, корпоратива, кажется, не будет. А вообще нужен детский праздник, который бы ребятня потом вспоминала...

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур:

- Хоть директор нашего ВНИИ за «встречу без галстуков», лично мне это больше напоминает пир во время чумы. Я лично против, и я на них не хожу. Дали бы премию - я кому-то из близких новогодний подарок бы купил. На корпоратив стремятся те, кто материально ущемлен, может, от реальности хотят уйти... В советские времена мы 31-го до обеда работали, а потом устраивали новогодний огонек.

Георгий СУХАРЖЕВСКИЙ, глава цветочно-подарочного бизнеса:

- У нас люди хотели бы получить премию. Чтоб спокойно уйти на праздники с деньгами. А на корпоратив надо потратиться, а бонусы какие? В небольшой компании - коллектив дружный, и нам особых мер по сплочению не нужно. Сделаем небольшой праздник для смены, которая работает 31 декабря, и закроемся не в 21.00, а в 18.00.

Игорь ДЕЛЬДЮЖОВ, глава Шереметьевского профсоюза летного состава:

- Лично я за премию. Праздник хорошо отмечать с друзьями. А тенденция такова, что работодатель не создает единого коллектива, ему проще управляться с индивидуалистами. Притом в летных отрядах корпоративы уже прошли, а у нас 20 декабря в клубе «Гнездо глухаря» выступят «Поющие пилоты», и мы для профсоюзных активистов выкупили три десятка билетов. Там и поздравим друг друга с наступающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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